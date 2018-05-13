Futboldaki fırsatı gördü Hollanda'da yatırım yaptı

13 Mayıs 2018

İMAM GÜNEŞ

Aslen iktisatçı olan Işıtan Gün'ün hayatı, futbolla tanışınca değişti. Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'ın yönetiminde görev alan Gün, futboldaki macerasına şimdi Hollanda'da devam ediyor. Bu işin doğru yatırım ve stratejiyle başarı getireceğine inanan iktisatçı, 2016'da Fortuna Sittard kulübünü satın aldı. Emeğinin karşılığını da iki yıl içinde aldı. Doğru planlama ile kulübü 16 yıl sonra tekrar Hollanda 1. Lig'i Eredivisie'ye yükseltmeyi başardı. Işıtan Gün, aynı zamanda İsviçre merkezli 'Football Business Academy' master programında 'Futbolda Finansal Strateji' üzerine de ders veriyor.

Gün ile kulübü satın alma sürecini ve gelecek planlarını konuştuk. Süreci şöyle anlatıyor iktisatçı: "Aslında işin gelişimi tesadüf oldu. Ben Galatasaray'da görev yaparken 2 ve 3'üncü lig kulüpleri ile temasta bulunuyorduk. Küçük kulüpleri incelerken iyi yönetilirse finansal olarak yükselebileceklerini gördüm. Bu arada Hollanda'daki bu kulübün sıkıntı da olduğu bilgisi geldi. Çok düşünmedik, kısa sürede karar verdik."

Yatırım tutarı yaklaşık 4.5 milyon euro

Işıtan Gün, Fortuna Sittard'ın yüzde 85 hissesine sahip. Kulübü kaça aldığını sorduğumuzda bilgi vermek istemedi. Ancak rakamın 4 ila 5 milyon euro arasında olduğu konuşuluyor. Hissenin geri kalanı ise kulübün taraftar derneğinde. Taraftar derneğinin yönetim kulübünde temsil hakkı da bulunuyor. Kulüp, böylece taraftarın da söz hakkı bulunduğu bir yönetim anlayışı sergiliyor.

Işıtan Gün, "Aslında iktisatçıyım. Spor ve futbol ekonomisi ile Ünal Aysal döneminde haşır neşir oldum. Futbolda başarı para ile olur anlayışı var. Ben doğru planlama ve kalite ile bu başarının yakalanacağını gördüm. Fortuna Sittard'ı mütevazı bir bütçe ile 1. lige çıkarmayı başardık" diye konuştu.

Futbol altyapısı olarak kulübün eski bir kültürden geldiğini ve çok önemli yerde olduğunu söyleyen Gün, Hollanda U19 takım kaptanı ile 17 yaşında kontrat yaptıklarını, daha sonra bu futbolcuyu Hollanda'nın dev kulübü Ajax'a sattıklarını belirtiyor. Hollanda'nın futbolcu satma konusunda her yıl en az 60 milyon euro cari fazla verdiğine dikkat çeken Gün, "20 yılda bu rakam 1.2 milyar euro. Türkiye'de dört büyüklerin borçları bu rakamdan fazla" diyor.

Fortuna Sittard'ın Eredivisie'ye çıkmasının ardından yönetim yeni bir planlama yapmış. Gün bunu, "Altyapı tesis yatırımlarını tamamlayacağız. 5 yıllık planlarımız hazır. Temel hedefimiz, Avrupa'nın en iyi yönetilen kulülerinden biri olmak" diye anlatıyor.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden

Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da hem strateji ve iş geliştirme direktörü hem de operasyon müdürü olarak görev yapan Işıtan Gün, spor yöneticiliği konusunda farklı çalışmalar yürütüyor. Çiçeği burnunda spor yatırımcısının iddiasına göre bir Türk'e ait ve Türkler tarafından yönetilen en büyük sportif faaliyet Fortuna Sittard.

Kadrosundaki tek türk almanya altyapısından

Hollanda 1. ligi Eredivisie'e yükselen Fortuna Sittard, 13 bin kişilik modern stada sahip. Kadrosunda Türkiye dahil 9 ülkeden oyuncular var. Köklü geçmişi ve oldukça ateşli taraftarı olduğunu da söylemek gerek. Van Bommel, Kevin Hofl and, Fernando Ricksen, Van Vossen, Van der Haart gibi efsane oyuncuları ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olarak büyük bir etki alanı ve tarihi mirasa sahip.

Takımın kaleciliğini Aykut Özer yapıyor. Forvet olarak görev alan Ufukcan Engin ise devre arasında takımdan ayrılarak İstanbulspor'a transfer oldu. Işıtan Gün'ün, kulübüne Türkiye'den ilk transferi Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Emrah Başsan olmuştu.

Hollanda'daki ikinci yabancı satın alma

Işıtan Gün'ün yaptığı satın almadan önce Çinli şirket United Vansen, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Hollanda ekibi Ado Den Haag’ın yüzde 98’lik hissesini 8 milyon dolara satın almıştı.Gün'ün yaptığı satın alma, Hollanda Ligi'nde gerçekleşen ikinci yabancı alım oldu.

Yurtdışındaki en büyük futbol yatırımı oldu

Galatasaray'ın eski profesyonel yöneticisi Işıtan Gün, ortaklarıyla birlikte bugüne kadar futbolla ilgili yurtdışında bir Türk yatırımcının gerçekleştirdiği en büyük satın almaya imza attı. Işıtan Gün'ün, kulübü yaklaşık 4.5 milyon euroya satın alındığı konuşuluyor. Daha önce bir Türk girişimcinin çoğunluk hisselerini satın aldığı en üst seviyede Batı Avrupa kulübü, Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren'in yatırımı İngiltere 4. Ligi'ndeki Crawley Town'dı. Ziya Eren, satın aldığı Crawley Town'a sembolik olarak sadece 1 sterlin ödediğini açıklamıştı. Münih Türkgücü ve Titanic Otelleri'nin sahibi Mehmet Aygün'ün Berlin Türkiyemspor'u ise en iyi dönemlerinde ancak Almanya 4'üncü liginde yer bulabildiler.