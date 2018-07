Gazi şöleni 4 saatte 13.5 milyon TL dağıttı

08 Temmuz 2018

İMAM GÜNEŞ

Türkiye'de atlı sporların derbisidir Gazi Koşusu... Yaşlı İngiliz atlarının mücadele ettiği bu önemli koşuyu kazanmak her at sahibinin hayalidir. "At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır" demiş Atatürk. Ulu önderin adına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun yapıldığı gün de adeta bir festivale dönüşüyor.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 92'nci Gazi Koşusu'nu yaklaşık 15 bini biletli olmak üzere 25 bin seyirci yerinde izledi. Bu yarış at yarışı tutkunlarının da en yoğun katılım gösterdiği organizasyon. At yarışları Atatürk'ün yanı sıra annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Bey adına da düzenleniyor.

Ayrıca küçük bir hatırlatma da yapalım... İstiklal Savaşı, Anafartalar, Nene Hatun isimleriyle düzenlenen koşularla da Türkiye'nin bağımsızlık için verdiği mücadeleye dikkat çekiliyor.

Tutkunları çok

Gazi Koşusu, at yarışı meraklıları ve Türkiye Jokey Kulübü 'nün (TJK) en çok kazandığı organizasyonlardan. Yarışseverler ve at sahipleri dört saatte toplam 13.5 milyon TL'lik tutarın sahibi oldu. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ise yaklaşık 7 milyon TL'lik gelir elde etti. 3 milyon 506 bin TL'lik para ödülünün dağıtıldığı organizasyonda Kadın Binici Dostluk Kupası'nda 43 bin, Küheylan Koşusu'nda 119 bin, Ali Rıza Bey Koşusu'nda 478 bin, Nene Hatun Koşusu'nda 478 bin, İstiklal Savaşı Koşusu'nda 1 milyon 285 bin, Zübeyde Hanım Koşusu'nda 478 bin ve Anafartalar Koşusu'nda 308 bin TL dağıtıldı. Böylece gün sonunda at sahipleri ve ilgililerinin kazancı toplamda 6 milyon 695 bin TL'ye ulaştı.

TJK, toplanan tutarın yüzde 51'ini dağıtıyor

Türkiye Jokey Kulübü'nün verilerine göre koşu sonrasında; 6'lı ganyanda 4 milyon 934 bin TL, 5'li ganyanda 1 milyon 358 bin TL, 4'lü ganyanda 200 bin TL Birinci 3'lü ganyanda 110 bin TL, İkinci 3'lü ganyanda 153 bin TL'lik tutar dağıtıldı. TJK, topladığı tutarın yüzde 51'ini yarışsevere dağıtıyor. Buna göre TJK'nın gün sonunda elde ettiği kazanç ise yaklaşık 7 milyon lirayı buluyor.

Heyecanlı ve değerli, aynı zamanda yıpratıcı

At sahiplerinin rüyalarını süsleyen Gazi Koşusu için çok ciddi emekler harcanıyor. Hedefl enen yarış için çok önceden titizlikle hazırlanıyor safk anlar. Fakat Gazi Koşusu'nun heyecanı ve değeri kadar yıpratıcılığı da var. 2 bin 400 metrelik mesafede gerçekleşen bu mücadelenin sonunda bazı safk anlar yarışamaz hale geliyor. Örneğin 2016 yılının galibi Graystorm, Gazi Koşusu'ndan sonra sadece iki yarış koşabildi. 2015'in galibi Renk ise Gazi Koşusu'nu kazandıktan sonra yarış yaşamına son verdi. 2014'ün galibi Matador Yaşar'a gelince, Gazi'den sonra 10 yarış koştu ancak bir daha birincilik alamadı. Performansı düşen at, yarış yaşamını noktaladı. 2011'in galibi Anatoly, Gazi'den sonra 4 yarış koşabilmişti, 2006'nın galibi Hızel Beyi ise 3 yarış sonra yarış hayatına veda etmişti. Gazi Koşusu'nu kazanamayan ve ancak mücadele etmiş atlarda da aynı durum söz konusu.

2.5 dakikada 1.65 milyon lira kazandırdı

92. Gazi Koşusu'nu, Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığ Hep Beraber isimli safk an kazandı. Çim pistteki 2 bin 400 metrelik koşuyu 2.29.67'lik derecesiyle kazanan Hep Beraber, bu skorla yaklaşık 2.5 dakikada sahibine 1 milyon 650 bin TL'lik ikramiye hediye etti. Koşuda ikinci olan Distant Shining sahibine 660 bin, üçüncü olan Mister Görkem 330 bin ve dördüncü olan Vancouver ise 165 bin TL kazandırdı. Koşuda yetiştiricilik primi olarak da toplam 701 bin 250 TL'lik gelir at sahiplerine verildi. Böylece Gazi Koşusu toplamda 3 milyon 506 bin TL dağıtmış oldu.

Jokey Ahmet Çelik, Gazi'de tarih yazdı

Gazi Koşusu'nu Hep Beraber isimli safk anla kazanmayı başaran Ahmet Çelik, üst üste dördüncü kez bu kupayı elde etti. Çelik, bu başarısıyla rekor kırarak tarihe geçti. 2015'te Renk isimli safk anla bu koşuyu kazanan ünlü jokey, 2016'da Graystorm, 2017'de Piano Sonata ile bu koşuyu kazanmayı başarmıştı. Ahmet Çelik ilginç yaşam öyküsüyle adından söz ettiriyor. Şanlıurfa Suruçlu olan Çelik, sanayide çıraklık yaptı. Tamircilikten sıkılan Çelik'in babası, oğlunu İstanbul'a getirdi ve apranti okuluna yazdırdı. 12 yaşında İstanbul'da tek başına kalan usta jokey, sonrasında kendisini geliştirirek Gazi Koşusu'nun efsanesi oldu.