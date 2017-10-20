Glutensiz yeni hayat

20 Ekim 2017

YASEMİN SALİH

Çocuk pisikiyatristi olma hedefiyle yola çıkıp beynin bulmacasını çözmek için nörolojide karar kılan Dr. Banu Taşçı Fresko, 10 parmağında 10 marifet olan hekimlerden. Resim yapıyor, yoga eğitmeni, kitap yazıyor... Hayatını değiştiren hikâye ise üç yıl önce başlıyor. Fresko’nun üç yıl öncesiyle bugünü arasındaki fark sadece 25 kilo değil, bütünüyle bir yaşam biçimi. İşte o değişime giden yolu da yakında çıkaracağı "Beynini Doğru Besle" adındaki kitabında anlatıyor.

Yeni hayat deyince eskisini merak ediyor insan. Üç yıl önce nasıl bir Banu Taşçı Fresko vardı? Yanıtı kendisinden dinleyelim: “100 kiloya yaklaşmıştım. Halimden memnun değildim. Bir hekim olarak spor yapmam gerektiğini biliyordum ama ne zaman buna yeltensem sakatlanıyordum, bir yerlerim müthiş ağrıyordu. Hem de bir türlü kilo veremiyordum. İhtisasımın son yıllarından itibaren hafif depresyon halindeydim. Kabızlık sorunu yaşıyordum. Bütün bunlara ek olarak migren beni yataklara düşürüyordu.”

Her şey bir kitapla başladı

Sorunlarından kurtulmak için birçok hekime başvurmuş Fresko. Dizi dizi teste girmiş. Vücudunda yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu bulmak için araştırma yaparken David Perlmutter’in “Tahıl Beyin” isimli kitabı geçmiş eline. Şeker ve glutenin beyne etkilerini anlatan bu kitapta yer alan vakaların kendi şikâyetleriyle bire bir örtüştüğünü görünce “acaba?” demiş. Bu şüpheyi gidermek için de hemen kendini bir haftalık teste sokmuş. “Bir hafta boyunca gluteni tamamen kestim. Ağrılarımın azaldığını fark ettim. Bütün uluslararası araştırmalarda gluten hassasiyetinin sanılandan büyük etkileri olduğu, birçoğunun fark edilmediği anlatılıyordu. Ben de bunu bizzat yaşıyordum” diye anlatıyor o dönemi.

Fresko bu aydınlanmadan itibaren gluteni tamamen hayatından çıkardığını söylüyor. Kuralı bozduğu anda ağrılarının yeniden kapısını çalması gittiği yolun sağlaması olmuş. Bu arada 25 kilo veren Fresko, yaşam tarzını da yavaş yavaş değiştirmeye başlamış. Ağrılar dinince hayatına yeniden spor girmiş. “Artık kızımla yaylalarda uzun yürüyüşler yapıyoruz. Bisiklete biniyorum. Ayrıca yoga yapıyorum. Hedefim 10 kilo daha vermek” diyen Dr. Fresko, işi bir adım daha ileri götürerek yogada eğitici eğitimi de aldığını ve dersler verebileceğini vurguluyor.

Migrende çocukluk travmaları etkili

Bir nörolog ve bu hastalıktan muzdarip biri olarak migren üzerindeki çalışmalarını artırdığını söylüyor Dr. Fresko. Ve görüyor ki gluten intoleransı migreni tetikleyen ve zamanla ortaya çıkaran bir etken. Bir yılda tamamladığı kitabında da migrene uzun uzun yer veriyor. Bunda hem kendi deneyimlerinden hem de hastalarıyla yaptığı görüşmelerden yararlandığını söylüyor.

Diyor ki, “Gluten intoleransı migreni olumsuz etkileyen bir faktör. Araştırmalar ve hastalarımla yaptığım görüşmelerden ortaya çıkan başka bir gerçek daha var. Migren vakalarında büyük oranda hastanın bir çocukluk travması söz konusu.” Bu önemli bir tespit. Özellikle kadınlardaki migren oranı düşünüldüğünde, toplumsal bir tarafa da çekiliyor konu.

Fresko bu tezi de doğrulayarak şöyle devam ediyor: “Evet, kadınlar daha travmalarla dolu bir hayat sürüyor. Bu yüzden migren bir kadın hastalığı. Çocukluklarında tacizden, şiddete kadar birçokşey yaşıyorlar. Daha hafif nedenler de var ama sonuçta hastalarımın hemen hepsinde bir çocukluk travması söz konusu. Kendisi yaşamamışsa bile annesinin hikâyesine tanık olmuş. Bu da onu ileriki yaşlarda etkilemiş.”

Gluten intoleransından ne zaman şüphelenilmeli?

• Şiddetli ve geçmeyen migren ağrısı varsa,

• Geçmeyen kabızlık ya da ishal, boyun ağrısı durumu varsa,

• Kilo alamama ya da verememe söz konusuysa gluten intoleransınıza baktırın.

Hazır gıdadan kaçının

Fresko, gluten intoleransı olanlara da şu tavsiyelerde bulunuyor...

• Şeker ve rafine karbonhidratları tüketmeyin,

• Hazır gıdalardan uzak durun çünkü normalden çok daha fazla tuz vs. içeriyor

• Sürekli hareket edin.

• Buğday ve türevlerini hayatınızdan çıkarın.

• B vitaminini balık, et ve yumurtadan alın.

• Bol bol kuruyemiş tüketin.