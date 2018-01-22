Gripte ilaç ne zaman devreye girmeli?

22 Ocak 2018



Kimine göre kar yağmaması kimine göre de virüslerin artık daha dirençli hale gelmeleri nedeniyle grip ve soğuk algınlığı vakaları son zamanlarda oldukça arttı. Haber programlarında hastanelerin acil servislerinin bu şikâyetlerle gelenler nedeniyle dolduğu anlatılıyor. Uzmanlar ise grip ve soğuk algınlığı durumunda kulaktan dolma bilgilerle hareket etmenin yanlış olduğuna dikkat çekerek mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini belirtiyorlar.

Bol sıvı alın ve uyuyun

Uzmanlar tedavi için öncelikle vücuda fırsat tanımak gerektiğini vurguluyorlar. Bunun için de öncelikle imkan varsa ilk şart dinlenmek. “Vücudun kendini onarması için bol uyuyun ve dinlenin. Mukoza zarlarını nemlendirmek, sinüslerinizi açmak için sıcak su buharı kullanın” diyen uzmanlar, ikinci kuralın da bol bol sıvı almak olduğunu söylüyorlar.

Belirtilerden 48 saat sonra

Vücudu yavaşlattıktan sonra devreye ulaçlar giriyor. Peki ne zaman ilaçları almak en doğrusu? Uzmanlara göre belirtilerin görülmesinden 48 saat sonrası ilaçların en etkili olduğu dönem. Şiddetli grip komplikasyonlarına karşı ilaçların etkili olduğunu belirten uzmanlar, “İlaçlar semptomları azaltabilir hatta iki gün içinde hastalığın belirtilerini yok edebilir” diyorlar.

Antibiyotik almayın

Genel kanının aksine antibiyotikler, uzmanların viral enfeksiyonların tedavisinde önerdiği bir çözüm değil. Bu durumu da şöyle açıklıyorlar: “Bakteri enfeksiyonlarını tedavi ettiklerinden antibiyotikler grip konusunda yardımcı olamaz. Antiviraller hem grip hem de gribe benzer hastalıkları tedavi etmek için bir seçenek olarak kullanılabilir. İhtiyacınız olmayan bir antibiyotik almak, antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir bu da pnömoniye sebep olabilir. Bu durumda vücudunuz antibiyotiklere tepki vermeyecektir.”