Kanserde trend yenmek değil engellemek

11 Haziran 2018

YASEMİN SALİH

Bristol-Myers Squibb (BMS) 130 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Portföyünde daha çok OTC ürünleri olan şirket, son 5 yıldır biyoteknoloji alanına yönelmiş durumda. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkçı, bu eksen kaymasını, “Dünyada artık jenerik payları küçüldü. Biyoteknoloji ise çok daha uzun süreli Ar-Ge yatırımları gerektiriyor, etkisi çok daha büyük. Daha niş bir konu. Bu alana yatırım yapmak çok daha anlamlı” diye açıklıyor.

BMS’nin “İmmunonkolojiyi dünyada yerleştiren şirket” olarak anıldığını söyleyen Kaşıkçı, bu alanda tüm dünyada ciddi bir büyüme beklendiğini, bu nedenle şirketin ürün portföyünü daraltıp immunonkolojiye odaklandığını ifade ediyor. Yeni yatırımların sinyallerini de veren Kaşıkçı, “İmmunonkolojiyi sahiplenmiş durumdayız. Geçiş sürecimiz hâlâ devam ediyor. Bu süreç piyasaya yeni molekül satın alımıyla yansıyacak” diyor.

Bağışıklık sistemi kilit rolde

BMS’nin dünya genelinde toplam 21 bin çalışanı var. Bunun 7 bini Ar-Ge’de görev alıyor. Kaşıkçı’nın verdiği bilgiye göre cironun yüzde 40’ı Ar-Ge çalışmalarına aktarılıyor. Türkiye’de 60 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerini anlatan Genel Müdür Ece Kaşıkçı, şu sıralarda toplumları bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıkları önlemek konusunda bilinçlendirmek için çaba gösterdiklerini vurguluyor. “Özellikle akciğer ve cilt kanseri türleriyle ilgileniyor, insanlara sağlıklıyken bir takım önlemler alarak, kendilerini tanıyarak bu hastalıkların önüne geçebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz” diyor. Kaşıkçı’ya göre tüm dünyada artık sağlık endüstrisi kişiye özel tedavi konusuna yoğunlaşmış durumda. Bu noktada genetik faktörler belirleyici rol oynuyor. Giderek güçlenen kanı ise “Her insana kendi bağışıklık sistemine uygun tedavi gerektiği” yönünde. Bu yüzden de toplumlara “Hastalıkları yenmek için gerekli güç içinizde” diye seslenen kampanyalar yürütülüyor tüm dünyada.

Gelmeden durdurun!

Türkiye'de 20 yıllık geçmişi olan şirket globaldeki çalışmalarını çeşitli işbirlikleriyle buraya da taşımış durumda. Birçok farkındalık kampanyası düzenlediklerini belirten Ece Kaşıkçı, amaçlarının kanseri gelmeden önce durdurmak, doğru önlemler alınmasını sağlamak olduğunu vurguluyor. Kaşıkçı, “Diyoruz ki bağışıklık sistemini güçlendirip, aktif hale getirerek kanser yenilebilir. Bununla ilgili kampanyalar yürütüyoruz. Bağış da toplayabileceğimiz bir organizasyona doğru ilerliyoruz. Bunun için çeşitli STK’larla görüşüyoruz. Kanseri engellemek için gerekli güç içimizde. Altı aylık planlama yaptık. Önemli adımlar atacağız” diyor.

Kampanyalardan ilki bir deniz-güneş-kum ülkesi olarak Türkiye’de cilt kanserine dikkat çekmekle ilgili yapılmış. Cilt kanserinin bir numaralı faili olarak kabul edilen güneşten korunmanın yolları anlatılmış bu kampanyada. Kaşıkçı kampanyada 50 faktörlü koruma ürünlerinin kanser açısından bir şey ifade etmediğine, vücuttaki benlere dikkat edilmesi gerektiğine ve güneşten yararlanmanın doğru yollarına dikkat çektiklerini söylüyor.

İkinci kampanya ise Sağlık Bakanlığı işbirliğinde akciğer kanseriyle ilgili bir farkındalık çalışması. “Akciğerini koru, kanser olma” sloganıyla topluma ulaştıklarını söyleyen Kaşıkçı, şu bilgileri veriyor: “Sigaranın akciğer kanserindeki etkisi yüzde 60’ların üzerinde. Biz bu yolda savaşan bir şirketiz. Önemli olan savaşa erken başlamak. Bunun için de sağlıklı ve doğru beslenmek, radyasyona maruz kalmamak (en büyük faktör güneş) ve bol hareket etmek gerekiyor.”

‘Kanserli çocuklar için koştuk’

Son dönemde BMS’nin Türkiye’deki kampanyalarının odağında kanserli çocuklar yer alıyor. Kanser tedavisi gören çocukların hayatlarını iyileştirmeye yönelik kafa yoran ekip, birçok proje gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz kasımda yapılan maratonda kurumsal bir koşu takımı kurup kanserli çocuklar yararına yarışmaları da bu sürecin bir parçası. Elde edilen gelirle Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde tedavi gören kanserli çocuklar için onların tedavi süreçlerine uygun hijyenik koşullarda bir oyun merkezi kurulduğunu anlatıyor Kaşıkçı.

Kadın yönetim kurulu üyeleriyle dünya rekortmeni

Türkiye’nin BMS dünyasında özel bir yeri var. Bunun nedenlerinden biri yönetim kurulunun tamamının kadınlardan oluşması. Yedi kadının yer aldığı bu kurul, 30’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren şirket için bugüne kadar görülmemiş bir şey. Kaşıkçı, bu durumun merkezdeki yönetimin çok hoşuna gittiğini belirterek, “Sürekli olarak BMS içinde Türkiye’nin bu anlamda promosyonu yapılıyor. Diğer ülkelere rol model gösteriliyoruz. Bu Türk ilaç sektöründe genel bir durum. Sahada erkekler güçlü ama şirketlerin yönetiminde kadınlar ağırlıkta” diyor.