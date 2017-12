Kışın cildi canlandıracak 10 besin

17 Aralık 2017



Bulutlar gri, hava puslu, giysiler bile koyu renk. Bu manzaranın tümüne “kış” diyoruz. Ne kadar Akdeniz ülkesi olsak da önümüzde uzun bir kış var. Oysa hayatı daha keyifl i yaşamak için ruhumuzu da bedenimizi de bu puslu havaya teslim etmemeliyiz.

Kışın soğuk ve rüzgârıyla başa çıkmakta en çok zorlanan ise cildimiz. Cilt yüzeyi bu aylarda güneşe ihtiyaç duyuyor. Yaz aylarındaki rengini ve canlılığını korumakta zorlanıyor. Uzmanlar bu dönemde cilde güneşle kaybettiği enerjiyi bazı yiyeceklerle kazandırmanın mümkün olduğunu söylüyor. İşte biz de bu besinleri sizlerle paylaşmak istedik. Beslenme Uzmanı Özge Öçal’a sorularımızı yönelttik. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle cildi yeniden canlandırmanın mümkün olduğunu belirten Öçal, “Dermokozmetik ürünlerden önce, doğanın mucizevi besinleriyle cildi içeriden korumalıyız. Unutmayın cildimiz beslenmemizin aynasıdır. Bazı besinlerle cildimizi onarmamız mümkün” diyor. İşte Öçal'ın bahsettiği o besinler...

Suyun şifasını küçüsemeyin

Kış ne yazık ki su içme ihtiyacını azaltıyor, soğuk hava ve rüzgarın yanı sıra bir de yetersiz sıvı alımından dolayı cilt kuruyor. Cildi nemlendirmeye önce içeriden başlayın. Su içmek için susamayı beklemeyin. Cildin yeterli nemini sağlayabilmesi için her gün kilo başına 30 ml su içmeye özen gösterin. Örneğin 70 kg. olan bir kişi günde yaklaşık 2100 ml yani yaklaşık 2 litre su içmeli.

Kuzey sularının mucizesi: Somon

Somonda bulunan “astaxanthin” cilt elastikiyetini artırırken, çizgilerin ertelenmesine yardımcı oluyor. Omega 3 ise yıpranan ve kuruyan cildin onarılmasını, hücre zarı yapısının yenilenmesini sağlıyor. Somon ayrıca cilt yenilenmesi ve doku onarımı için olmazsa olmaz bir bileşen olan kolajen dostu olarak da öne çıkıyor. Haftada iki gün ızgara veya fırında pişen somon balığı tüketmeyi ihmal etmeyin.

A vitamini için ıspanak yiyin

A vitamini ciltte kırışıklık oluşumunu azaltmanın yanı sıra nem kaybını da önlüyor. Bir insanın günlük 700-900 mikrogram A vitamini gereksinimi var ki, bunu karşılamak için günde 1 avuç kadar (yaklaşık bir kase) ıspanak tüketmek yetiyor. Genellikle demir deposu olarak bildiğimiz ıspanağı kolay bir A vitamini kaynağı olarak çiğ tüketin. Tavsiyemiz bir avuç kadar ıspanağı salatalarınıza eklemeniz. Hem daha enerjik olmanızı sağlar hem de cildinizi tazeler.

Artık bulmak çok kolay: Avakado

Avakado, mutfağımıza yeni giren meyvelerden olmasına rağmen faydaları ve lezzetiyle kısa sürede yerini sağlamlaştırdı. Üstelik artık her yerde bulunabiliyor. Avokadonun içerdiği tekli doymamış yağ asitleri, cildin nemini korumasına katkı sağlıyor. Bu sayede kırışıklık ve ince çizgi görünümünün oluşmasını geciktiriyor. Bunun yanı sıra içerdiği yağ asitleri sayesinde, cildin ihtiyaç duyduğu A ve E vitaminleri gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırıyor. Sos ve salatalarda kullanabilir, hatta saf zeytinyağıyla macun yaparak yüzünüze de sürebilirsiniz.

Bitter aşkı bir başka

Her geçen gün kakaonun yeni bir mucizesini öğreniyoruz. O küçük tanelerde meğer ne marifetler varmış. Kakao atar damarları genişleterek cilde giden kan miktarını artırıyor ve bu sayede daha sağlıklı bir görünüm sağlıyor. Ayrıca içerdiği flavonoidler sayesinde antioksidan kapasitesi yüksek bir besin. Burada bizim önerimiz kakao oranı yüzde 70 ve üzerinde olan bitter çikolata tüketmeniz yönünde. Çünkü bu şekliyle hem kalorisi daha düşük hem de etkisi daha yüksek. Günde 20 gram (4 kare büyüklüğünde) bitter çikolata tüketmeniz yeterli.

İki fincan yeşil çay

Araştırmalar yeşil çayın en etkili diyet yardımcılarından biri olduğunu kanıtlıyor. Ancak onun faydaları zayıflama desteğiyle sınırlı değil. Yeşil çayda bulunan antioksidanlar, ciltte kırışma ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumuyla savaşarak cildi koruyor. Günde 2 fincan yeşil çay tüketmek bu faydaları elde etmeniz için yeterli. Yalnız bir uyarı! Yüksek tansiyon probleminiz varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Aksi halde yeşil çay tansiyonunuzu yükseltebilir.

Ceviz,fındık,badem

E vitamini en önemli antioksidanlardan biri ve cildi zararlı UV ışınlarına karşı koruyucu özelliğe sahip. Ayrıca cildin nem dengesini korumasına da katkı sağlıyor. Badem ve fındık içeriğindeki E vitamini, ceviz ise özellikle Omega 3 ile ciltte oluşan tahribatın onarılmasına, yenilenmesine destek oluyor. Her gün yaklaşık 1 çay bardağı karışık kavrulmamış ceviz-fındık-badem tüketmeye özen gösterin.

Kırmızının adı yeter

Ah o mis kokulu kırmızı orman meyveleri. Kim sevmez ki onları. Olay sadece lezzet de değil üstelik. Bu meyvelerdeki antioksidan kapasite birçok besinden daha fazla. Böğürtlen, yaban mersini, ahududu gibi orman meyveleri, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor ve bu sayede hücre zarı yapısını destekleyerek yaşlanmayı geciktiriyor. Ancak abartmayın, günde 1 avuç kırmızı orman meyvesi tüketmeniz yeterli.

Lekelere havuç

A vitamini sadece gözler için değil cilt için de elzem! A vitamini yönünden zengin olan havucu ise büyüklerimiz hep “Gözlere iyi gelir” diyerek bize yedirmeye çalıştı. Oysa çocukluktan bu yana severek yediğimiz havucun içeriğindeki retinoller, akne ve cilt lekeleri tedavisinde kullanılan başlıca bileşenlerden biri. Özellikle cilt renginin dengelenmesi için havucu salatalarınızdan eksik etmeyin.

İçi dolu fıçıcık

Küçük bir limonu içi C vitamini dolu bir fıçı olarak hayal edip bilmeceye dönüştürenler pek de yanılmıyor. C vitamini ise bilinen en iyi antioksidan. Limon, greyfurt, portakal, kivi gibi C vitamini kaynakları hem yazın güneşin zararlı etkilerini hem de UV ışınlarının yaratabileceği cilt hasarlarını azaltmakta etkili. Bu etkisini ise serbest radikallerden cildi koruyarak gösteriyor. Ayrıca cildin elastik yapısının korunması ve yenilenmesinde önemli olan kolajen yapımını destekleyerek, kırışıklık oluşumunu ve yaşlanmayı geciktiriyor. Günde 75- 90 mg C vitamini tüketmeye özen gösterin. Bunu 1 mandalina+ 1 limon veya 2 mandalina yada 1 mandalina+ 1 portakaldan sağlayabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde yiyeceğiniz taze sebze ve meyvelerin çoğu da C vitamini içerir.