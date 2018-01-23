Romatizma artık gençleri de etkiliyor

23 Ocak 2018



Kas-iskelet sistemini etkileyen ama aynı zamanda iç organ tutuluşları da yapabilen romatizmanın yaşa bağlı bir hastalık olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hastalık bilinenin aksine gençlerde, hatta çocuklarda da sık görülüyor.

Romatizma türleri ve kimleri etkilediğiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, Türkiye’de çocukların da ciddi romatizmal sorunlar yaşadığının altını çiziyor.

Romatizmal sorunların farklı türleri olduğuna dikkat çeken Kobak, uygun testlerle bu türlerin doğru tespit edilmesi gerektiğini, tedavinin de buna uygun planmasının hayati önemde olduğunu söylüyor.

Kobak, hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor:

Parmaklarda renk değişikliğine dikkat Çocukluk romatizmalarından biri olan “juvenil kronik artrit” eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir hastalık. En önemli özelliği el parmak eklemlerinde renk değişikliği (raynaud) ve iç organ tutuluşlarına neden olması. Romatoid artrit en sık görüleni ve toplumun yüzde 1'ini etkiliyor.

Genç erkeklerde spondil artrit

Gençlik hastalıklarından en bilinenlerinden biri, bu daha çok genç kadınlarda görülüyor. Genelde küçük el eklemlerinin yanı sıra akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi ciddi organ tutuluşları yapabiliyor. Spondil artritler ise daha çok genç erkekleri etkiliyor. Tüm omurga ve sakroiliak eklemin yanı sıra, periferik eklem tutuluşu, göz ve bazen de kalp kapak tutuluşlarına sebep olabiliyor.

Hedefe yönelik ilaçlar kullanılmalı

Romatizmal hastalıkların tanısı klinik, laboratuar, radyolojik tetkikler sonucunda konuluyor. Hastadan alınacak anamnez (öykü) ve fizik muayene bulguları, hangi tetkiklerin isteneceğine yön veriyor. Bir tarama testi olan antinuklear antikor (ana), anti-CCP antikor testi bunlardan. Son yıllarda kullanılan hedefe yönelik biyolojik ilaçlar iltihabi hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ açtı.