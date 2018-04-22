Sağlıklı bir ayakkabı için 6 öneri

22 Nisan 2018

Yaş ilerledikçe ayak tabanında oluşan çökme sonucu, ayaklar uzuyor ya da genişliyor. Bu nedenle ayakkabı alırken bazı kurallara dikkat etmek ve ayak sağlığını olumsuz etkileyecek ayakkabıları giymekten kaçınmak gerekiyor. Anatomik yapıya uyum göstermeyen ayakkabılar ise ayakta bazı deformasyonlara neden oluyor. Peki bu sorunları yaşamamak için ne gibi önlemler almak, ayakkabı alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Memorial Dicle Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Fener Çelebi, doğru ayakkabı seçmenin 6 önemli adımını anlattı.

Önce sağlık sonra estetik görünüm

Estetik önemli ancak ayakkabı alırken ayağa uygun olup olmadığına bakılmalı. Tahta veya kalın malzemeden yapılmış, esnek olmayan ve tabanı çok ince ayakkabılar, ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük binmesine, ağrıya neden olur. Sivri burunlu ayakkabılar ise parmaklarda şekil bozuklukları yaratır. Dar ve yüksek topuklu ayakkabılar ise ayak burkulmalarına yol açar. Bu nedenle sivri burun yerine daha geniş yapılı ve kısa topuklu olanlar tercih edilmeli. Ayrıca ayakkabı seçerken, altının “şok alıcı" özelliği olmasına da dikkat edilmeli.

Yüksek topuk duruş bozukluğu nedeni

8 cm’den uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabılar uzun süreli kullanıldığında; bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olur. Yüksek topuklu bu ayakkabılar kasları kısaltır, “postür” adı verilen fizyolojik duruşu da bozabilir. Bu da birçok hastalığa neden olur.

Koku kaliteyi ele verir

Sağlığa uygun şekilde üretilmeyen ayakkabıların; ayak terlemesi ve kokusunun yanı sıra; ayak, topuk, baldır ve bel ağrısı, çabuk yorulma gibi işlevsel bozukluklara yol açtığı da biliniyor. Bu tür ayakkabılar basma bozukluğu, bilek burkulması, tırnak batması, mantar, nasır, deri çatlakları, damar hastalığı ve ayakta şekil bozukluğu gibi birçok rahatsızlığı beraberinde getiriyor.

Ayakkabı alırken bunlara dikkat;

- Ayakkabının iç kısmı çok kaygan ve sert olmamalı, ayağın doğal yapısına yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalıdır.

- Ayakkabının parmak ucundaki yüksekliği, ayakkabının içinde parmakların duruşunu bozmayacak kadar yüksek ya da esnek olmalıdır. - Ayakkabı alırken, ayakkabının zamanla açılıp ayağa uygun hale geleceğini düşünmek yerine, ayağa tam uyum gösteren ve rahat kalıplı ayakkabılar satın alınmalıdır.

- Ayak yaralanmalarını en aza indiren kösele tercih edilmeli, naylon ve benzeri ayakkabılardan da kaçınılmalıdır.

- En uzun parmak ile ayakkabının ucu arasında yarım santim boşluk olmalıdır.

- Alışverişe mutlaka akşam saatlerinde çıkılmalıdır. Çünkü günün temposu ayaklarda şişmeye yol açar ve iş çıkışı akşam saatlerinde satın alınan ayakkabılar, kişinin gündüz daha rahat etmesini sağlar.