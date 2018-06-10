VakıfBank da e-ticaret ve mağazalaşmaya gidiyor

10 Haziran 2018

İMAM GÜNEŞ

Türk sporunun kulüpler bazında en çok uluslararası kupa kazanan takımı VakıfBank... 32 yıl önce voleybol branşına yatırım yapan ve Türk kadınının sporda başarı sağlayabileceğini göstermek amacıyla kurulan VakıfBank, bu süre zarfında 27 kupa kazanma başarısı gösterdi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı iki kez müzesine götüren kulüp, dört kere de Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. Kulübün ayrıca bir Top Teams Kupası ve bir de Challenge Cup Kupası bulunuyor. VakıfBank, 2012-2014 arasında oynadığı 73 resmi maçtan zafersiz dönmemek gibi bir rekora sahip. Bu nedenle "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi de başardı. Türk sporunun yüz akı kulüpler arasında gösterilen Vakıf- Bank'ın bu yıl yeni hedefl eri var. Lisanslı ürünlerini taraftarı ve voleybolseverlerle buluşturmaya hazırlanan kulüp, sene bitmeden bir de mağaza açacak. Kulübün esas odaklanacağı satış kanalı ise online kanal olacak. Tüm bunlar için 1 milyon TL'lik yatırım bütçesi ayrılmış. Tüm bunları VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ile konuştuk. Bir banka olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 7 VakıfBank Spor Okulu'nda bir 385 kız çocuğunu voleybolla tanıştırdıklarını söylüyor Osman Demren. Sporu hayatın içine yerleştirmek gerektiğini belirterek, toplumsal fayda sağladıklarını ve Türk kadınının sporda neler yapabileceğini gösterdiklerini vurguluyor. Maddi olarak hiçbir beklentileri olmadığının da altını çizen Demren, "Esas amacımız sporcu yetiştirmek. Banka olarak çalışanlarımızın yarısından fazlası kadın. Türk kadının potansiyeline güveniyoruz" diyor.

Beş yılda bin 500 sporcu

Son beş yılda bin 500'den fazla sporcu yetiştirdiklerine dikkat çeken Demren, altyapıya inanılmaz talep geldiğini de sözlerine ekliyor.Diğer spor kulüpleri gibi başka alanlara girmek istemediklerini belirten Demren, konsantrasyonlarını sadeve voleybola verdiklerini ifade ediyor.

Sponsorluk talebi yağıyor

Vakıfbank'ın uluslararası alanda elde ettiği başarı, spora yatırım yapan kuruluşların da dikkatini çekiyor. Demren, son dönemde yerli ve yabancı önemli şirketlerden gelen sponsorluk teklifl erini de bu sonuca bağlıyor. Ancak bu konuda bankanın politikası net: " İsim ve formaya kesinlikle sponsorluk almıyoruz."

300 bin euro kasada

Demren'in verdiği bilgiye göre Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ödül miktarı artırılmış. Bu elbette kulübün kasasına da olumlu katkı sağlamış. Demren, "Bu yıl 300 bin euro kazandık. Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan ise 250 bin dolar gelecek" diyor.

Spor okullarıyla altyapıyı entegre edeceğiz'

Osman Demren, bu yıl öncelik verecekleri projelerden birinin de spor okullarıyla altyapıyı yönetim açısındann entegre etmek olduğunu söylüyor. Bankanın burada amacı çocukların voleybolu öğrenmi. Bu kapsamda Aralık 2016'da hayata geçirilen Spor Sarayı için 60 milyonluk yatırım yaptıklarını anımsatan Demren, "Altyapı için önemli adımlar attık. Spor sarayında yerel yönetimle birlikte hareket ediyoruz. Kendine has, çok özel bir yapısı var. Üniversitelerden öğrenciler incelemeye geliyor" diyor.

Sırada satranç var

Santranç için de girişimde bulunduklarını vurgulayan Osman Demren, projeyi şöyle anlatıyor: "Henüz bu alanda çok yeniyiz. Çalışanların çocuklarına ücretsiz eğitim veriyoruz. 12 yaş kategorisindeyiz. Bu çocuklar yetiştiğinde Türkiye Ligi'nde mücadele etme hedefimiz var."