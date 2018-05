Yerlileşen Egea'lar 2.500 kişiyi ralli pistine çıkaracak

20 Mayıs 2018

İMAM GÜNEŞ

Türkiye'de motor sporlarına ilgi giderek artıyor. Bu trende öncülük etmek hedefiyle yola çıkan Fiat, yeni hamlelerle ralli tutkunlarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu hamle paketinde sadece üretim değil, birçok farklı etkinlik de yer alıyor. Çalışmalar işe yaramış olacak ki son olarak düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Fiat ortaklığındaki etkinliğe katılım için başvuru oranı iki katına çıktı.

Fiat'ın bu alandaki en büyük silahı TOFAŞ fabrikalarında tamamen yerlileştirilen yeni Egea'lar. Proje için 1 milyar dolarlık yatırım yapan TOFAŞ, motor sporlarındaki ağırlığını artıkmak niyetinde. Şirketin Ar-Ge ekibinde yer alan 60'a yakın mühendis Fiat Egea projesi ile ilgileniyor. Aracın, amortisörler dışındaki tüm aksamları yerlileşerek güçlü ve ekonomik ralli otomobiline dönüştürüldü. Fiat'ın toplamda dönüştürdüğü araç sayısı 30'u buldu. Markanın hedefi ise motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmak ve gençlere motor sporları sevdirmek.

Proje 2015'te başladı

Fiat'ın motor sporları alanındaki projeleri ve hedefl erini şirketin İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ve Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafk as ile konuştuk. Altan Aytaç, 2015'te Egea projesi ortaya çıkarken dile getirdikleri 'İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' vurgusunu motor sporlarında da sürdürdüklerini söylüyor. Yeni dönemde öncelikli hedefl erinin, TOFAŞ Ar-Ge’de geliştirilen Egea'lar ile güvenli sürüş alışkanlığını toplumda yaymak olduğunu belirten Aytaç, "Yarım asırdır Türkiye’de otomobil üreten bir şirketin parçası olarak gençlere fırsat sunmayı önemsiyoruz. Motor sporlarına olan ilginin artması ve yeni yeteneklerin bu spora kazandırılmasına odaklandık. Bu kapsamda TOSFED Yıldızını Arıyor, Egea Seni Piste Çağırıyor, Egea Gençler Kupası gibi organizasyonların yanı sıra üniversite seminerlerine de katılıyoruz" diyor.

Bu iş Türkiye'de olacak!

Fiat'ın motor sporlarında vurgulamak istediği bir başka konu da doğru ve güvenli otomobil kullanımının taşıdığı hayati değer. Geçen yıl düzenlenen 'Egea Seni Piste Çağırıyor' projesinin mesajı da bu olmuş. Aytaç, "2017'de 8 ilde aktiviteler düzenleyerek bin 200 kişiye ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise 16 ilde 2 bin 500 kişiye erişmek. İlk adımı Düzce'de attık" diye devam ediyor.

Caddede değil pistte yarışın

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafk as da caddelerde yapılan yarışların tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, gençleri piste davet ediyor. Kafk as, ücretsiz katılımla üçlü deneme yarışları düzenlediklerini belirterek, katılımın her yıl arttığını dile getiriyor. Kafk as, "Yarış otomobillerini satışa çıkarmıyoruz. Ama yarış sonrası bazı müşterilerimiz istiyor. Hatları sert bir araç. Caddede kullanmak doğru değil. Gerçek bir pist otomobili" diyor.

'Motor sporlarını ulaşabilir kılacağız'

Fiat Egea'nın hem Türkiye hem de TOFAŞ’ın gurur kaynağı olduğunu söyleyen Kafk as, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Egea Hatchback yarış otomobili, Tofaş Ar-Ge ve Fiat Motor Sporları Takımı tarafından geliştirildi. TOFAŞ fabrikasında üretiliyor. 160 HP güç ile 250 Nm tork verilerine sahip 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motor özellikleri var. Önümüzdeki yıllarda da yarış otomobilimizi sürekli geliştirmeye bakacağız. Aracımız dünya parkurlarında söz sahibi olabilecek nitelikte. Fiat Motor Sporları olarak uzun yıllar boyunca başarılarla dolu bir süreç yaşadık. Bugün, başarılarımızın devamına odaklanmanın haricinde gençlere fırsat sunmayı hedefl iyor, farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, gençlerin yolunu açmak ve motor sporlarını ulaşılabilir bir hale getirmek."

'Sporu tabana yaymaya çalışıyoruz'

Bu yıl Sedan'dan Hatchback'e geçtiklerini ifade eden Altan Aytaç, güçlü ve ekonomik araçlar yapmak için çok çalıştıklarını söylüyor. Motor sporlarını sadece belli bir kitlenin olmaktan çıkarıp tabana yaymak istediklerini anlatan Aytaç, "Büyük bir camiayız. Egea projesi, Tofaş'ın yarım asırlık ömrünün olgunluk projesi. Motor sporlarında sahip olduğumuz kuvvetli altyapıyı yaymaya çalışıyoruz. Bayilerimiz de



Engelliler için de araç üretti

Geçen yıl 16 Egea Sedan otomobil yaptıklarını ifade eden Aytaç, engelliler için de araç ürettiklerini kaydediyor. Aytaç, şöyle devam ediyor: "Engelli araçta ilk müşterimiz Konya'dan. Bu yıl ilk kez kullanılacak. Fiat Engelsiz Hareket projesi ile çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl basketbolda Tofaş tribününde refakatçilerle birlikte 40 kişilik özel tribün yaptık. Bu yıl Fenerbahçe ile yaptığımız maça engelli seyirciler de geldi."

'DÜNYANIN EN UCUZ RALLİ OTOMOBİLİNİ GELİŞTİRDİK'

Egea Gençler Kupası için dünyanın en uygun fiyatlı ralli otomobilini geliştirdiklerini söylüyor Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafk as. Bu aracın kullanılacağı Egea Gençler Kupası da Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenecek. Kupanın temmuzdaki Ege Rallisi ile start alacağını söyleyen Kafk as, süreci şöyle anlatıyor: "Sezon boyunca toplam 6 hafta sonu yarışına katılacak olan sürücüler arasından en çok puanı toplayan sporcu, yıl sonu klasman sonucuna göre kupa şampiyonu ilan edilecek. 18-28 yaş aralığındaki 10 genç, 48 bin TL’ye Fiat Egea Gençler Kupası’na dâhil olacak. Dünya genelinde katılım bedeli 28 bin euro civarında. Türkiye'de yarış sayısı 30'u geçmez. İtalya'da ise bir sezondaki yarış sayısı 2 bin. Bir hafta sonuna 40 yarış düşüyor. Yine de ilgi artıyor. Egea Gençler Kupası’nda bunu bariz olarak gördük. Kupayı düzenleyeceğimizi duyurmamızın hemen ardından kotamız doldu. Başvuru sayımız bugün itibarıyla 750’den fazla."