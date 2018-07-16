Yıpranan saçlarından sen suçlusun

16 Temmuz 2018

SİBEL SANCAKLI

Güneş ışınları, yaz mevsiminde tüm cildi olduğu gibi saç sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar güneş ışınlarının özellikle tuzlu su, klor ve kumla birleştiğinde saçlar için oldukça zararlı hale geldiğini dikkat çekerek "Zamanlamaya dikkat edin" uyarısında bulunuyorlar.

Kişisel bakım markası Remington Türkiye’nin resmi Instagram sayfası üzerinden 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, Türk kadınlarının saç bakımında güneşin zararları hakkında pek de bilgi sahibi olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre kadınların sadece yüzde 19’u güneşe çıkmadan, deniz veya havuza girmeden önce zararlı kimyasallara karşı saçları için önlem alıyor. Biz de araştırma sonuçlarıyla ilgili sorularımızı Medical Park Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra'ya yönelttik. Dr. Hıra, zararlı güneş ışınlarının, fön makinesinden bile daha yakıcı bir etkiye sahip olduğu görüşünde. Hıra, tatildeki aktiviteler ve güneş birleştiğinde saçların kuruması, matlaşması ve dökülmesine neden olan etkilerin de birlikte geldiğini vurguluyor. Hem tatilini tadını çıkarıp hem de saçları korumanın yollarını da anlatan Dr. Hıra şu tavsiyelerde bulunuyor: "Deniz veya havuzda bone kullanmak, yüzdükten sonra normal suyla saçları durulamak, güneş altında şapka takmak saçlardaki hasarı hafifl etir. Suya girmeden hemen önce duşta saçlarınızı iyice ıslatın."

Yanlış uygulamalar mantar sebebi

MEVSİM İTİBARIYLA saçların her zamankinden daha çok kuruduğunu vurgulayan Dr. Hıra'nın verdiği bilgilere göre, yazın saç bakımı özen istiyor. Uygun ürünlerle bakımı yapılmazsa, saçlar ve saçlı deri ihtiyaç duyduğu nemi karşılayamıyor, bunun sonucunda da kaşıntı, kepek, aşırı yağlanma, sivilcelenme, egzama, mantar gibi tüm cildi etkileyen sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hira, bunları önlemek için topyekün bakımın şart olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: "Unutmayalım ki; saç kökten beslenir, dışarıdan desteklenir. Saç bakımı bir bütündür. Şampuandan bakım yağlarına, tükettiğimiz gıdalardan içtiğimiz suya kadar her şey saçlarımızın kalitesini etkiler. Sağlıklı saç, sağlıklı bir deri üzerinde mümkündür. Yazın keratin ve protein içeren ürünler kullanın. Haftada iki kez doğal yağlarla saça yoğun bakım uygulayın."

Nemlendir kırık varsa vedalaş

YAZA özel kullanılabilecek şampuan, krem gibi ürünler var mı? Hira'ya göre böyle bir ayrım yerine soruna göre ürünler tercih etmek daha doğru. Diyor ki, "Özellikle saçlar işlem görmüş veya boyalıysa çok daha hızlı bir şekilde yıpranır ve kurur. Bu yüzden mutlaka uygun ürünler kullanarak saç bakımının yapılması gerekir. Saçın ihtiyaçlarıyla uyumlu banyo öncesi veya sonrasında uygulanan bakım yağları saçtaki kuruluğu, matlaşmayı, kırılmayı ve dökülmeyi önlemeye yardım edebilir. Tek yol bakım yapmak da değil. Saçlarda kırıklar varsa vakit kaybetmeden kuaföre başvurup kestirin, saç boyunu sağlıklı kısma kadar kısaltarak kırıklardan kurtulun. Aksi halde bu kırıklar saç tellerinin uçlarından köklere doğru ilerleyerek tamamen hasar almasına yol açar. Havuz veya denizden çıkar çıkmaz saçlarınızı nemlendirici özelliği olan bir şampuan veya bakım kremiyle iyice temizleyip durulayın. Eğer her gün yüzüyorsanız, günlük şampuan ve nemlendiriciniz önemli elbette. Asla saçları temizlemeden uyumayın."

Organik boya yıpranmayı indirir

PEKİ sorun sadece güneş ışınları mı? Fön, maşa gibi ısıl işlemler, renk açtırma ve boyama gibi kimyasal işlemler saçın kurumasını, matlaşmasını, kırılmasını etkilemiyor mu? Dr. Hüseyin Hıra'ya göre bu işlemlerin hepsi saçları kötü etkiliyor. Bu yüzden diyor ki; "Isıl işlem öncesinde uygulanacak koruyucu serumlar ve şekillendirme sonrasında kullanılan sabitleyici ürünleri azaltmak, saçların daha canlı ve sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Sık boya yaptırmak saçın yıpranmasının ve dökülmesinin en önemli sebebi. Bu yüzden organik saç boyalarını tercih ederek amonyağın saça vereceği zararı aza indirin. Her ay tüm saçı boyatmak yerine, birkaç ay dip boya ve cila yaptırarak bu kimyasal işlemin saça daha az nüfuz etmesini sağlayın. Bakım yağları veya kremlerle yapılacak doğru bakımlarla saç doğal sağlığına kavuşurken, parlak ve hacimli bir görünüm de kazanır."