Anadolu Grubu’ndan kâr payı açıklaması

30 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kar payı dağıtımında süre uzatmasına ilişkin olarak borsaya açıklama geliyor.

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Efes ve Adel Kalemcilik tarafından KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Efes, 1 Ekim tarihinden itibaren dağıtacağı kar paylarını karar gereğince yapamayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Pay sahiplerimize daha önce yasal süre uzatımı olmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacağını açıkladığımız kar payı ödemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13 üncü maddesine ilişkin olarak 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 01.10.2020 tarihi itibarıyla yapılamamaktadır. Söz konusu kar payı ödemeleri, şirketimiz tarafından ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince üç ay süre ile uzatılan bu sürenin sonundan itibaren yapılabilecektir. Yeni gelişmeler olması durumunda ilgili duyurular usulüne uygun şekilde yapılacaktır.”

1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit kar payı 1,5079000 TL olarak belirlenmişti.

Adel Kalemcilik’te de kar payı ödeme tarihi 1 Ekim olarak duyurulmuştu. Aynı sebeplerle ödemenin yapılamayacağı bilgisini veren şirket, kısıtlamanın sona ermesinin ardından temettülerin ödeneceğini bildirdi. Adel Kalemcilik 1 TL nominal değerli paya net nakit kar payı olarak 0,5397500 TL ödeme yapılacağını duyurmuştu.