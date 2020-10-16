Edip Gayrimenkul, Halkbank ile olan kredisini yapılandırdı

16 Ekim 2020

Edip Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Halkbank'la olan kredi sözleşmesini yapılandırdığını duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2020 yılı içerisinde yaşanan COVID-19 salgın sürecinin ekonomik etkileri ve 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle AVM'lerde dövizli kira sözleşmelerinin yasaklanması ve buna karşılık uzun vadeli proje finansman kredimizin Euro olarak devam ediyor olması, şirket nakit akışında bozulmaya sebep olmuştur."

Bu nedenle bağlı ortaklığı ile Halk Bankası arasında imzalanmış olan kredi sözleşmesinin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan görüşmeler sonuçlandı. Buna göre kredi sözleşmesinin diğer koşulları aynı kalmak kaydıyla, mevcut kredi faiz oranında indirime gidildi.

Yapılandırmanın detayları şu şekilde açıklandı: "2020 yılında yapılan ödemelerden sonra bakiye kalan anapara ve faiz farkı olan 1.550.000 Euro anaparaya eklenmiş, bunun yanı sıra, revize edilen 2020 ve 2021 yılları taksitlerinden, yapılacak ödemelerden sonra kalan 6.000.000 Euro (Altı milyon Avro) fark ise ödeme planının 02.Nisan.2030 tarihli taksitine eklenmiştir."

Edip Gayrimenkul'un Bağcılar'da 212 İstanbul Power Outlet adıyla 2009 yılında açılışını yaptığı AVM'si bulunuyor.