Güler Sabancı ve Erol Sabancı artık icrada görevli değil

22 Ekim 2020

Sabancı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği şirket genel formunda holdingin yönetimine ilişkin bilgilerin yenilendiği görüldü. Buna göre Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın icradaki görevleri değişti.



Holding, KAP'a gönderdiği "Yönetime İlişkin Bilgiler" bölümünde değişiklik yaparak Güler Sabancı ve Erol Sabancı’nın icrada görevli olmadığını duyurdu.

Diğer aile üyeleri Suzan Sabancı Dinçer ve Serra Sabancı’nın da icrada görevli olmadığını bildiren holdingde artık icrada tamamen profesyoneller bulunuyor.

Buna göre Cenk Alper'in CEO ve Sanayi Grup Başkanı olarak icrada görevli olduğu belirtildi.



24 Eylül 2020 tarihinde KAP’a gönderilen formda Güler Sabancı ve Erol Sabancı’nın icra kurulunda görevli olduğu bilgisi yer almıştı.

