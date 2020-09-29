İhlas Ev Aletleri COVID-19 için cihaz üretecek

29 Eylül 2020

İhlas Ev Aletleri KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yeni başlattığı bir çalışma konusunda bilgilendirme yaptı.

Dünya genelinde etkisini gösteren COVID-19 salgını ile havadaki virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip ortam havasının sterilizasyonunu ve temizliğini sağlayan ürünlere ihtiyacın artığını gören şirket, buna yönelik ürünlerle ilgili çalışmalara başladığını bildirdi.

İhtiyaca cevap verebilecek hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek için de Ar-Ge çalışmasına başladığını duyurdu.



Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 bin 900 metrekarelik kapalı alana sahip bir tesiste faaliyetlerini sürdüren şirket, temizlik robotu, su arıtma cihazı, şofben, plastik enjeksiyon, filtre üretim ve karbon dolum tesislerinde üretim yapıyor. Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilecek hava temizleyen cihazın üretimine ise 2021 yılında geçilecek.