Karsan'dan Mersin'e 73 otobüs

19 Ekim 2020

Hafif ve ağır ticari araç üreticisi Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın otobüs ihalesini kazandı. Şirket 73 adet otobüs için sözleşme daveti aldı.

Şirketin Kamuyu Açıklama Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere çevre dostu CNG yakıtlı (doğalgaz) 63 Adet 12 metre (solo) ve CNG yakıtlı (doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (körüklü) otobüs satın alınma işinin ihalesine en iyi teklifin şirketimiz tarafından verildiği 24.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda detaylı olarak duyurulmuştu. İlgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale mercii tarafından sözleşme daveti bugün itibarıyla şirketimize iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."

Açıklamada ihale bedelinin 127 milyon 922 bin 100 lira olduğu belirtilerek, şirketin brüt satış gelirine oranı yüzde 7,3 olarak hesaplandı. Hesaplamada 31 Aralık 2019 dönemine ait finansal tablolar kullanıldı.