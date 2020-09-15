Mısır'daki iştirakini tasfiye ediyor

15 Eylül 2020

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri'nden KAP'a özel durum açıklaması geldi: "Şirket faaliyetinin imkansız hale gelmesi nedeniyle beklenen ekonomik faydanın sağlanamayacağı anlaşıldığından Mısır'da faaliyet gösteren iştirakimiz "SAFKAR EGYPT FOR AİR CONDİTİON AND REFRİGERATİON INDUSTRİES"ın tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız."

Almanya'nın tasfiye sürecini tamamladı

Şirket, Almanya'da faaliyet gösteren yüzde 45 iştiraki bulunan "SAFKAR TRANSPORTKÜHLUNG UND KLİMASYSTEME GMBH"'nin de tasfiye işlemlerini tamamladığını da açıkladı.

Otobüs, tren, metro gibi araç soğutucuları üreten şirket, kurulduğu 1980'li yıllardan bu yana hizmet veriyor. Bugün otobüs, midibüs, minibüs klimaları, frigorifik soğutucular, metro, tramvay, hafif raylı ve tren klimaları, savunma sanayi ürünleri ve vermekte olduğu dünya çapında mühendislik hizmetleri ile, bu boyutta hizmet sunan dünyanın sayılı firmaları arasına girdi.

Teknolojiyi ön planda tutan şirket, tasarım ve test imkanlarına yatırım yaparak, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ve yetkin klimatik test kabinlerinden birine ev sahipliği yapıyor.