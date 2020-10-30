Peker GYO, Almanya’da taşınmaz satın aldı
Peker GYO, Almanya'nın Vestfalya eyaletinde bulunan 417 bin metrekare büyüklüğünde bir taşınmazı 500 bin Euro bedelle satın alınmak üzere sözleşme imzaladı.
Nef 22 Ataköy, Sultan Makamı Çengelköy, Anthill Residence projelerinin sahibi Peker GYO, Almanya’da gayrimenkul satın aldı.
Almanya’nın Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 metrekare kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşan taşınmaz 500 bin Euro bedelle satın alınmak üzere sözleşme imzalandı.
Peker GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) yapılan açıklamada, taşınmazın yıllık 40 bin Euro kira geliri getireceği belirtildi.