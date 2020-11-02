Tekfen İnşaat'ın Kazakistan'daki projesi 622 milyon dolara ulaştı

02 Kasım 2020

Tekfen İnşaat Kazakistan'daki petrol sahası projesinin ilave işleri ve çalışmalarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yolladı. Açıklamada Kazakistan'daki projenin toplam bedelinde artış olduğu belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin 30 Haziran 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihli mali tablo dipnotlarında, bağlı ortaklıklarımızdan Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren İdare tarafından geçici olarak durdurulduğu belirtilen Kazakistan'daki "Kuyubaşı Basınç Yönetim - İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri" Projesinin kapsamına yönelik olarak İşveren İdare ile bir süredir müzakere edilmekte olan iş artışları İşveren İdare tarafından onaylanmıştır. Buna göre yayınlanan İş Emri uyarınca söz konusu projenin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon ABD Doları artışla 622 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır."

Tekfen İnşaat'ın yüzde 50 hissedarı olduğu Gate İnşaat'la birlikte yürüttüğü proje için 2017 yılının kasım ayında sözleşme imzalamıştı. Kahverengi ve yeşil saha olmak üzere iki ana sahada yapılan projede 50 farklı operasyon alanı bulunuyor.