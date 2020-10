Torunlar GYO, ilk otelini açtı

21 Ekim 2020

Torunlar GYO, Mall of İstanbul bünyesinde yer alan oteli Hilton Mall of İstanbul'a 21 Ekim itibariyle müşteri kabulüne başladı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Hilton Mall of İstanbul'un 14'ü süit olmak üzere 175 odaya sahip olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan özel durum açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "Otel, 1.410 kişi kapasiteli kongre merkezi ve balo salonu ile büyüklükleri 45 metrekare ile 360 metrekare arasında değişen 13 adet toplantı salonuna sahiptir. Hilton Mall of İstanbul, 5 kıtaya ve 260'dan fazla farklı destinasyona uçuş imkânı sunan İstanbul Havalimanı'na en yakın 5 yıldızlı otellerden biri olma ayrıcalığına sahiptir. Aynı zamanda otelin, gelecek yıl hizmete açılması beklenen Ataköy-İkitelli metro hattındaki MASKO istasyonuna direkt bağlantısı bulunmaktadır."

Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO'nun yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecek. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için şirket, yüzde 65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL'lik ciro hedefliyor.

Arsa dahil 70 milyon dolarla hayata geçirilen otelle ilgili değerlendirme yapan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; ““Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde Torunlar GYO olarak planladığımız otel yatırımızı tamamladık ve bu zor günleri kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız ile Hilton Mall of İstanbul’da konuklarımızı ağırlamaya başladık. Mall of İstanbul’un uluslararası cazibesi ve Hilton’un yüksek hizmet standartlarını bir arada sunan otelimiz başarılı bir performans sergileyerek, örnek bir proje olacaktır." dedi.