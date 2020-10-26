Vestel Elektronik, İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldı

26 Ekim 2020

Vestel Elektronik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında, İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ ile İngiltere'de mukim Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Ticari markaların Avrupa Birliği'nde (AB) tescil devirleri tamamlanmış olup, AB dışı bazı ülkelerde tescil işlemleri devam etmektedir."



Vestel'in özgün tasarım müşterileri (ODM) arasında yer alan ve İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından biri olan Crosslee PLC'den gerçekleştirilen bu satın alma ile şirket, İngiltere pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.





