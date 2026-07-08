Google Haberler

5 kişilik kargo uçağı Umman Denizi üzerinde kayboldu

Sharjah-Karaçi seferini yapan Boeing 737 tipi kargo uçağı, motor arızası bildirmesinin ardından Umman Denizi üzerinde radardan kayboldu. Uçakta bulunan 5 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
5 kişilik kargo uçağı Umman Denizi üzerinde kayboldu

Pakistan basını, 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının Karaçi kenti yakınlarında radardan kaybolduğunu aktardı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, bir kargo firmasına ait 27 yıllık Boeing 737 tipi uçak, Karaçi kentinin 155 deniz mili yakınlarında radardan kayboldu.

Sharjah'dan Karaçi'ye giden uçağın radar kayıtlarında bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi.

Pakistan Havacılık İdaresi de kargo uçağının, motor arızası bildirdikten sonra kaybolduğunu duyurdu.

Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Apple'a App Store ve iPhone davasında kötü haber: Mahkeme 'geçit bekçisi' kararını onadıApple'a App Store ve iPhone davasında kötü haber: Mahkeme 'geçit bekçisi' kararını onadıBilim ve Teknoloji
Balkan ülkeleri ile ihracat 12,7 milyar doları aştı! En büyük pazar yine RomanyaBalkan ülkeleri ile ihracat 12,7 milyar doları aştı! En büyük pazar yine RomanyaEkonomi
SpaceX hisseleri çakıldı! Elon Musk'ın serveti bir günde milyarlarca dolar eridiSpaceX hisseleri çakıldı! Elon Musk'ın serveti bir günde milyarlarca dolar eridiEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA