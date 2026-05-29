Caretta Carettalar için gece nöbeti başladı
Akdeniz kıyılarındaki deniz kaplumbağası yuvalama alanlarında gece koruma dönemi başladı. İztuzu, Patara ve Çıralı gibi kumsallara saat 20.00 ile 08.00 arasında giriş yasaklanırken, kuralları ihlal edenleri 699 bin 245 TL'ye varan para cezası bekliyor.
Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte Akdeniz kıyılarındaki önemli üreme alanlarında koruma önlemleri devreye alındı.
Mayıs ayından eylül sonuna kadar sürecek uygulama kapsamında, kaplumbağaların yumurtlama ve yavruların denize ulaşma dönemlerinde sahillere gece girişler yasaklandı.
Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında bulunan toplam 21 sahil, koruma programı kapsamında yer alıyor. Bunlar arasında İztuzu, Patara, Olimpos-Çıralı ve Belek gibi uluslararası düzeyde bilinen kumsallar da bulunuyor.
Gece sahiller kaplumbağalara ayrılacak
Koruma kuralları gereği söz konusu sahillerde saat 20.00 ile 08.00 arasında giriş yasağı uygulanacak. Bu bölgelerde araçla giriş, kamp kurulması, çadır kullanılması, ateş yakılması ve mangal yapılması yasaklandı. .
İhlallere ağır para cezası
Türk çevre mevzuatı kapsamında, deniz kaplumbağalarına, yuvalarına veya yumurtalarına zarar verenlere yüksek para cezaları uygulanacak. 2026 yılı için belirlenen idari para cezası 699 bin 245 lira olurken, ihlalin şirketler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ceza miktarı 2 milyon lirayı aşacak.