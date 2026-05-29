Caretta Carettalar için gece nöbeti başladı

Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte Akdeniz kıyılarındaki önemli üreme alanlarında koruma önlemleri devreye alındı.

Mayıs ayından eylül sonuna kadar sürecek uygulama kapsamında, kaplumbağaların yumurtlama ve yavruların denize ulaşma dönemlerinde sahillere gece girişler yasaklandı.

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında bulunan toplam 21 sahil, koruma programı kapsamında yer alıyor. Bunlar arasında İztuzu, Patara, Olimpos-Çıralı ve Belek gibi uluslararası düzeyde bilinen kumsallar da bulunuyor.

Gece sahiller kaplumbağalara ayrılacak

Koruma kuralları gereği söz konusu sahillerde saat 20.00 ile 08.00 arasında giriş yasağı uygulanacak. Bu bölgelerde araçla giriş, kamp kurulması, çadır kullanılması, ateş yakılması ve mangal yapılması yasaklandı. .

İhlallere ağır para cezası

Türk çevre mevzuatı kapsamında, deniz kaplumbağalarına, yuvalarına veya yumurtalarına zarar verenlere yüksek para cezaları uygulanacak. 2026 yılı için belirlenen idari para cezası 699 bin 245 lira olurken, ihlalin şirketler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ceza miktarı 2 milyon lirayı aşacak.