Nadir görülen hastalıkla mücadele ediyordu: Celine Dion 6 yıl sonra sahnede

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Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, altı yıl aradan sonra sahneye dönerek "Celine Dion Paris 2026-2027" konser serisinin açılışını Paris Plenitude Arena'da gerçekleştirdi.

Sony Music'ten yapılan açıklamaya göre, mücadele ettiği nadir görülen nörolojik hastalık nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kalan Dion'un dönüşüne, konser alanını dolduran 35 bin hayranı tanıklık etti.

Sanatçı, kariyerinin farklı dönemlerinden Fransızca ve İngilizce eserleri seslendirdiği konserde, müzik kariyerinde iz bırakan parçalarının yanı sıra bu yıl yayımladığı "Dansons" adlı çalışmasına da yer verdi.

Konser, Quebec listelerinde bir numaraya yükselen Fransızca klasiği "On ne change pas" ile başladı. Ayrıca Dion, "Because You Loved Me", "Dans un autre monde", "Courage" ve "It's All Coming Back to Me Now"un arasında olduğu sevilen eserlerini söyledi.

Sahne tasarımında opera ve teatral unsurlar öne çıktı

Ünlü kreatif direktör Willo Perron tarafından tasarlanan prodüksiyonda, Perron Studios'un tasarım yönetimiyle hazırlanan sahne Dion'un teatral sahne kimliğini opera estetiğiyle buluşturdu.

Performans boyunca açılıp kapanan ve farklı biçimlere dönüşen büyük ölçekli sahne yapıları, sanatçının kariyerindeki farklı dönemlere gönderme yaparken, yıllar sonra Paris'te yeniden seyirci karşısına çıkışını da görsel olarak yansıttı.

Dört bölümden oluşan konserin merkezinde Dion'un vokal performansı yer alırken, sanatçı son 15 yıldır sahne çalışmalarında kendisine eşlik eden müzik direktörü Scott Price yönetimindeki grupla sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, konserde duygularını seyircilerle paylaşarak, "Sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım, sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Konser boyunca seyirciler, sanatçının performansına alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.

Concerts West, AEG Presents ve Inter Concerts prodüksiyonuyla gerçekleştirilen "Celine Dion Paris 2026-2027" konser serisinin ekim ortasına kadar devam etmesi, ardından Mayıs 2027'de 10 ek performansla sürmesi planlanıyor.