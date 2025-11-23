Papa 14’üncü Leo’nun İznik ziyareti için özel çini eseri hazırlandı

İznikli çini ustası Mesude Künen, Papa 14’üncü Leo’nun 28 Kasım’daki ziyareti için İznik’in tarihini ve simge yapılarını işlediği özel bir minyatür hazırladı.

Yaklaşık 1,5 ay süren yoğun ve ince işçilik sonucu ortaya çıkan eser, İznik’in binlerce yıla uzanan tarihini, kültürel mirasını ve kentin simgesi hâline gelmiş yapıları modern bir çini yorumuyla bir araya getirdi. İznik surları, anıtsal kapılar ve kentin kültürel dokusunu temsil eden yapılar özel olarak işlendi.

1700. yıl vurgusu: İznik yeniden dünya gündeminde

Papa 14’üncü Leo’nun ziyareti, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Bu özel tarih, İznik’in uluslararası görünürlüğünü artırırken, Künen’in hazırladığı eser de bu büyük yıl dönümüne sanatsal bir katkı sunuyor.

“İznik’i en özel haliyle anlatmak istedim”

Çini sanatçısı Mesude Künen, çalışmanın hem manevi hem de sanatsal açıdan büyük değer taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu eser, İznik’in tarihini, ruhunu ve güzelliğini yansıtan bir bütün olsun istedim. 1,5 ay boyunca her detayına özenle çalıştım. Papa’ya sunulacak olması bizim için büyük bir gurur.”

Kültürel diplomasiye katkı

Hazırlanan çini minyatür eser, Papa 14’üncü Leo’ya İznik ziyareti sırasında resmi olarak takdim edilecek. Yerel yönetim ve ilçe halkı, ziyaretin turizm, kültürel tanıtım ve uluslararası ilişkiler açısından önemli kazanımlar sağlayacağı görüşünde.

Sunulacak bu hediye, sadece bir sanat eseri olmanın ötesinde; İznik’in tarihini, kültürünü ve köklü mirasını temsil eden güçlü bir sembol niteliği taşıyor.