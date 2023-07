Araştırma: Türkiye'de e-ticaret tercihindeki ana etken ucuzluk

E-ticaret ve e-ihracatçıları buluşturan GMA Turkey E-İhracat Kampı bugün İstanbul’da başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Levent'teki binasında düzenlenen etkinlik yarın sona erecek.

DHL'nin ana sponsorluğunda düzenlenen ilk gün oturumu, GMA Turkey E-İhracat Eğitimleri Kurucusu Merter Özdemir’in sunumuyla başladı.

Özdemir, Türkiye’de müzik ve dizi film paylaşım platformu üyesi olan herkesin e-ithalat yaptığını söyleyerek, “E-ithalattan e-ihracat yapar duruma gelmeliyiz. Türkiye’nin bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Türkiye’den nakit akışının yurtdışına olmaması, nehrin akışını Türkiye’ye dönecek şekilde çalışılması gerekiyor. 100 küsür milyar dolar ihracat yapıyoruz ama bu bize yetmez“ dedi.

'Her ülkeye gidip müşteri aramanıza gerek yok'

Özdemir, Türkiye’ye nakit akışının sağlanmasını hedeflemek gerektiğini de belirterek, “Bir şeyi satmak için satacağınız yere gitmeniz gerekmiyor. İnterneti doğru kullanarak bunu başarabilirsiniz. Her şey online sistemler üzerinden yapıldığı için her ile, her ülkeye gidip müşteri aramanıza gerek yok. Doğru stratejilerle dünyanın her yerinde müşteriye ulaşabilirsiniz. Bu salondan çıkarken ‘Ben de bunu yapmalıyım’ diyorsanız ne mutlu size. Amacımızı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

E-ticaretin tercih nedeni ucuzluk

MNG Kargo’yu satın alan DHL’nin Dünya Başkan Yardımcısı Burak A. Ertuna, konuşmasında, Türkiye’de e-ticaret yapmayı düşünen herkesin "Ne yapsak da bu ülkeye bir dolar kazandırsak?" düşüncede olması gerektiğini belirtti.

Ertuna, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hepimizin ülkemiz için bir şey yapması gerekir. Aranızdan bir kişi bile bir gönderi yapıp bu ülkeye 1 dolar katkı sağlasa, bu bir başarıdır. Çünkü bir, sıfırdan büyüktür. O yüzden bu eğitimleri çok önemsiyorum. Dünyadaki satın alma süreçleri içinde Türkiye’nin muhakkak daha aktif yer alması gerekir. Gelişim için önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Gerçek anlamda parayı kazandığınız yer yurtdışı. Buna önem vermenizi öneririm. Engel bir şey başarmaya engel değil. O engelleri bir şekilde aştığınız zaman başarınız size daha kıymetli gelecek. Ayrıca yaptığımız araştırmalar bize bir şey gösteriyor ki, ABD’de tüketiciler e-ticareti kolay olduğu için seçerken Türkiye’deki tüketiciler e-ticareti ağırlıklı olarak ucuz olduğu için tercih ediyor."

'En karmaşık aşama yurtdışına gönderme'

Freeman Newyork'un kurucusu Merih Fındık, YouParcel adına gerçekleştirdiği sunumda, e-ticaretin lojistik aşaması konusunda önemli bilgiler verdi. Fındık, lojistikte e-ticaretin çok önemli bir aşamasını basite indirgeyerek e-ticaret girişimcilerine çözümler ürettiklerini belirterek, girişimcilere izledikleri e-ticaret satış aşamalarını anlattı.

Fındık şunları söyledi: “'Ben işimi deniz aşırı ülkelere taşıyayım' diyerek hemen harekete geçtiniz muhtemelen. Belki şirketinizi kurdunuz, bunların hepsini bilgisayar başından yapıyorsunuz çok kolay şekilde. Pazar analizinizi yaptınız ve ilk parsiyel yükü yurtdışına göndermeye hazırsınız. En karmaşık sürece o aşamada dahil olmuş oluyorsunuz. İşte bu aşamada, YouParcel sizin lojistik probleminizi ya da ihtiyacınız olanı tespit edip yardım ediyor.”

'Farklı olmanız gerekiyor'

Mentoreis Kurucusu, Türkiye’deki önemli üretici ve girişimcilere Amazon mentorluğu hizmeti veren İlhan Selçuk ise her şeyden önce yaptıkları işe inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, “Bir de farklı olmanız gerekiyor. Gün sonunda her şeyi başarabileceğinize inanın. Birincisi asla vazgeçmeyin, korkmayın ama doğru planlamayı asla unutmayın. Hangi iş modelin yaparsanız yapın, ya sermayenize uygun bir ürün satın ya da ürününüze göre sermaye oluşturun. Bir şeyde uzmanlaştıysanız en iyisi olmaya çalışın” dedi.