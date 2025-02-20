Arbel Kurucu Başkanı Mahmut Arslan: “Sanayi Odası’nın kurulması Mersin’i Türkiye’nin üretim gücü haline getirecek"

Fahriye KUTLAY ŞENYURT / MERSİN

Arbel Kurucu Başkanı Mahmut Arslan, Mersin'de bağımsız bir sanayi odasının kurulmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek, kentin stratejik konumu, gelişmiş limanı, bölgesel havalimanı ve güçlü ulaşım altyapısıyla Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Mahmut Arslan, 12 organize sanayi bölgesi (OSB), sanayi kümelenmeleri ve gelişmiş lojistik merkezleriyle doğrudan uluslararası pazarlara açılma avantajına sahip olan Mersin’in, bu potansiyelini en üst seviyeye çıkarabilmesi için sanayi odasının kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

"Sanayi Odası, Mersin’i küresel bir üretim üssüne dönüştürecek"

Türkiye genelinde Gaziantep, Konya ve İzmir gibi şehirlerdeki bağımsız sanayi odalarının sanayicilere sağladığı avantajlara dikkat çeken konuşmasında, sanayi odalarının bulunduğu illerde yatırımların büyük sıçramalar yaptığını ve uluslararası rekabet gücünün arttığını vurgulayan Arslan, “Mersin gibi güçlü bir sanayi altyapısına sahip bir şehirde bağımsız bir sanayi odasının kurulması, sanayicilerimizin daha etkin desteklenmesini sağlayacak ve kentimizi Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline getirecektir” dedi. Mersin’de kurulacak sanayi odasının, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara doğrudan çözüm üreteceğini belirten Arslan, mevcut Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde çalışarak her iki kurumun hizmetlerinin birbirini tamamlayacağını ve böylece şehrin ekonomik kalkınmasını hızlandıracağını kaydetti.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri desteklenecek

Mahmut Arslan, Mersin Sanayi Odası’nın, sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için gerekli altyapıyı oluşturacağını ve karbon ayak izi vergisiyle sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamak için stratejik destek vereceğini, aynı zamanda dijitalleşme, verimlilik artışı ve ihracat desteğiyle sanayicilerin küresel rekabette güçlü bir konum elde etmelerini sağlayacak yapıların kurulacağını söyledi.

"Mersin Sanayi Odası, kentin ekonomik gücünü artıracak"

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Timur da konuşmasında, kurulacak olan sanayi odasının sanayicilerin haklarını güçlü bir şekilde savunarak önünü açacağını ve ekonomisini güçlendirecek etkili bir lobi gücü oluşturacağını ve bu sayede sanayicilerinde daha iyi fırsatlara ulaşması sağlanarak küresel pazarda rekabet avantajı kazanmalarının önünün açılacağını ifade etti. Musa Timur ayrıca, Sanayi Odası’nın kurulmasının Organize Sanayi Bölgeleri’ni (OSB) güçlenmesini, yeni yatırımların kente çekilmesini ve Mersin’in Türkiye’nin üretim üssü haline gelmesini sağlayacağına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmak ülke ekonomisi için hayati öneme taşımaktadır. Mersin’in Sanayi Odası ihtiyacı bu büyük vizyonun bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu süreci sağduyu ve iş birliği içinde yürütmeye, Mersin ekonomisini ve sanayisini hak ettiği en üst noktaya birlikte taşımaya davet ediyoruz. Üretim ekonomisini güçlendirmek için ortak akıl ve dayanışma içinde hep birlikte hareket etmeliyiz.”