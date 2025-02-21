Financell'den uzun vade avantajlı 'Kendi İşim Cihaz Kredisi'

Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, 'Kendi İşim Cihaz Kredisi' ile bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine Turkcell mağazalarından yapacakları akıllı telefon satın alımlarında 36 aya varan vade imkanı tanıyor. Bu yeni hizmettten bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahipleri de yararlanabiliyor.

"Uzun vadeli finansman avantajı"

'Kendi İşim Cihaz Kredisi'ni değerlendiren Şirket Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, “Şahıs şirketlerinin, KOBİ’ler ve girişimcilerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda, kolaylık sağlayacak ve büyümelerine destek olacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. ‘Kendi İşim Cihaz Kredisi’ modelimiz, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahibi müşterilerimize kurumsal kredi kullanma imkânı tanıyor. Bu yenilikçi çözümle, uzun vadeli finansman avantajı sağlayarak işletmelerin ihtiyaç duydukları cihazlara bireysel kredi sürecindeki kadar zahmetsiz, hızlı ve kendilerine uygun ödeme planlarıyla ulaşmalarını mümkün” dedi.

4 adımda sözleşme ve ödeme planı ortaya çıkıyor

Financell olarak, pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunduklarını belirten Bilek, “Turkcell mağazalarına gelen müşteriler, satış danışmanına telefon veya kimlik numaralarını verdikleri anda, kendilerine iletilen SMS onayı ile kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Saniyeler içinde müşterinin limitine uygun cihazlar, satıcının ekranında görüntüleniyor ve 4 adımda sözleşme ve ödeme planı çıkmış oluyor. Böylece müşterilerimiz, yeni cihaz alımlarını hızlıca tamamlayabiliyor” dedi.