GSOMEM ve Akbank’tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne destek için işbirliği protokolü

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ve Akbank arasında “KOBİ’lerin Eko Dönüşümüne İlişkin İş birliği Protokolü” imzalandı. Protokol ile Gaziantep’te faaliyet gösteren KOBİ’lerin Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmeleri, rekabet güçlerini artırmaları, karbon ayak izlerini azaltmaları ve enerji giderlerini düşürmeleri hedefleniyor.

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) düzenlenen protokol imza törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, Akbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ali Buğra Gülsever, Güneydoğu Anadolu Bölge Krediler Müdürü Melih Temiz, Güneydoğu Anadolu Bölge KOBİ Satış Yönetimi Müdürü Pınar Kirt, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Çalı katıldı.

Avantajlı faiz oranlarıyla kredi

Protokole göre Akbank, KOBİ’lere sunduğu sürdürülebilir finansman çözümlerinden biri olan KOBİ Eko Dönüşüm Paketi ile yeşil dönüşüm kapsamında yatırım yapmayı hedefleyen firmalara kendi kredi politikaları çerçevesinde avantajlı faiz oranlarıyla kredi sağlayacak ve bu sayede Gaziantep ilindeki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerine katkıda bulunacak.

GSOMEM de kredilendirilecek KOBİ faaliyetlerinin ve yatırımlarının Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’nde belirtilen kriterlere uyumlu olup olmadığını değerlendirecek. GSOMEM ayrıca Akbank’ın kredilendirme süreçlerinde dikkate aldığı Yatırım Emisyon Etki Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak, firmaların finansmana erişimini kolaylaştıracak.

"KOBİ’lerimizi yeşil finansman olanaklarından yararlanma konusunda cesaretlendireceğiz"

Akbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Buğra Gülsever, bu iş birliğinin çevresel ve ekonomik dönüşüm açısından kritik bir adım olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilirlik, bugün işletmelerin büyük bir hassasiyetle ele alması gereken temel gündemlerinden biri. Akbank olarak, KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla KOBİ Eko Dönüşüm Paketi ile avantajlı faiz oranları ve özelleştirilmiş finansman çözümleri sunarken, aynı zamanda doğru yönlendirme ve danışmanlık hizmetleriyle onlara rehberlik etmeyi önemsiyoruz. GSOMEM ile başlattığımız bu değerli iş birliği sayesinde, KOBİ’lerimizi çevresel etkilerini azaltma ve yeşil finansman olanaklarından yararlanma konusunda daha da cesaretlendireceğiz.”

"Çevre dostu süreçlerin oluşturulması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, protokolün Gaziantep’te faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi. İşletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve yeşil üretim koşullarına uyum noktasında yapacakları yatırımların desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Ünverdi, “Sanayide yeşil dönüşüm, üretim süreçlerinin yenilenmesi ve üretim alanında çevre dostu süreçlerin oluşturulması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, Gaziantep Sanayi Odası olarak bu doğrultuda bugün Akbank ile önemli bir adım atıyoruz. Protokolümüze göre, şehrimizdeki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm çalışmaları, karbon ayak izlerini azaltmaya ve enerji giderlerini düşürmeye yönelik faaliyetleri için finansman desteği sağlanacak” dedi.

"Yeşil üretime geçiş artık bir tercih değil, bir zorunluluk"

GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak da sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün, KOBİ’ler ve iş dünyası için en önemli faktörlerden birisi haline geldiğini kaydederek, “Biz GSOMEM olarak bu dönüşümün sanayicilerimiz için bir zorunluluk değil, bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu iş birliği kapsamında KOBİ’lerimize sunacağımız hizmetler, sadece onların sürdürülebilirlik alanındaki bilinçlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda finansmana erişim süreçlerini de kolaylaştıracaktır. Akbank’ın sürdürülebilir finansman çerçevesi kapsamında sunduğu KOBİ Eko Dönüşüm Paketi ile işletmeler, çevre dostu yatırımlarını uygun faiz oranlarıyla hayata geçirme şansı bulacak. Ancak burada en önemli nokta, bu yatırımların gerçekten bir dönüşüm sağlayıp sağlamadığının ölçülebilir olmasıdır. İşte GSOMEM olarak tam da bu noktada devreye giriyoruz. KOBİ’lerimize, yatırımlarının çevresel etkilerini değerlendirme, karbon emisyonlarını azaltma stratejileri oluşturma, enerji verimliliği artırma, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarını hayata geçirme konularında mentörlük sunacağız. Akbank’ın kredilendirme süreçlerinde dikkate aldığı Yatırım Emisyon Etki Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak, firmaların finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Bu iş birliği, Gaziantep sanayisini yalnızca ekonomik açıdan değil, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlayarak çevresel açıdan da güçlendirecek. Küresel pazarda rekabet edebilmek için yeşil üretime geçiş artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Biz de GSOMEM olarak, bu dönüşüm sürecinde işletmelerimizin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.