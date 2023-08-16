İş Bankası’ndan KOBİ'lere sıfır faizli kredi

Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya daha önceki yıllarda müşteri olup ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ’lere sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilgi gören kampanya kapsamında 100 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor.

Detayları bankanın web sitesinde yer alan krediye İş Bankası şubelerinden başvurulabiliyor.