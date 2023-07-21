İŞKUR ve Arabica’dan örnek proje

Proje tanıtım etkinliğine; Çankaya İŞKUR Müdürü Aytekin Doğan, Birleşmiş Milletler Bölge Ofis Yöneticisi Oya Nihan Uncu, Arabica Coffee House Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Elif Ülger Yalçın, Çankaya İstihdam Daire Müdürü Sayın Olcay Bolat, Mogan Turizm Lisesi Müdürü Levent Tolay, Çankaya İMKB Lisesi Müdürü Numan Özdemir, Meslek Eğitim Sorumlusu Orhan Yılmaz, Kalaba Kız Meslek Lisesi Öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.

Etkinlik kapsamında kursiyerler eğitim süresince yapım ve aşamalarını öğrendikleri ürünlerin sunumlarını yaparak katılımcı misafirlerin tadım yapmasına olanak sağladılar.

Büyük titizlikle yürütülen projenin tanıtımı için bir araya geldiklerini dile getiren Arabica Coffee House Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Elif Ülger Yalçın: “Kadın istihdamı bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütlerinden biri, bu bağlamda Arabica Coffee House ailesi olarak, sürdürülebilir kalkınma için kadının ekonomideki rolünü değerli buluyor ve projelerimizin hayata geçmesi için elimizden geleni yapaya gayret gösteriyoruz. İş hayatında etkin şekilde çalışan kadının bireysel olarak kendine kattığı değer, aile ve sosyal hayatları da olumlu etkiliyor. Çalışan kadın, güçlü aile, güçlü ekonomi ve güçlü sosyal hayat anlamına gelmektedir. Kamuda ve özel sektörde kadın istihdamı, kadının iş hayatına kazandırılması ve karar mekanizmalarında yer alması için çok önemli çalışmalar yapılmakta. 2014 yılında kurulan, kahve sektöründe ‘En İyi Türk Markası’ olma hedefinde ilerleyen ve şu an kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House olarak bu çerçevede çalışmalar yapmak, sektöre ve topluma katma değer sağlamak, sürdürülebilir ekonomi ve ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak bizim için ayrıca önem arz ediyor” dedi.

“Yeni fabrikamızda kadın istihdamı önceliğimiz”

Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Elif Ülger Yalçın: “Yaklaşık 2.800 m2 kapalı alanı olan ve çok büyük üretim kapasitesine sahip, üst düzey teknoloji ile donatılmış yeni açılacak olan, tatlı ve tuzlu ürün imalatı fabrikamız çok ciddi yatırım boyutlarına ulaştı. Bizler Arabica Coffe House ailesi olarak bu büyük yatırımı yaparken tatlı çeşitlerimizden sandviçlerimize, ekmeğimizden kruvasanımıza, çikolatadan yeni nesil atıştırmalıklara kadar birçok ürünlerin ARGE ve ÜRGE çalışmalarını yaparak ilerlediğimiz süreçte fabrikamızı en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında eğitim alıp başarılı olan kadınlara öncelik tanımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer devlet kurumları ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde baristalığın prestijli bir meslek haline gelmesi ve nitelikli iş istihdam sağlanması ile ilgili çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz” dedi."