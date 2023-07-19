Kamion 6 ayda yaklaşık 5 kat büyüdü

Şirketlerin kara taşımacılığı ihtiyaçlarını hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde karşılamalarını sağlayan dijital lojistik platformu Kamion, 2023’ün ilk yarısında yaklaşık 5 kat büyüme elde etti. 2022’nin ilk yarısına kıyasla 2023’ün ilk yarısında tedarikçi sayısında yaklaşık 3 buçuk kat, müşteri sayısında ise yaklaşık 2 kat artış yaşayan Kamion, yıl sonunu 7.15 milyon dolar ciro ile kapatmayı hedefliyor.

“Lojistik pazarının lider platformu olacağız”

Büyüme rakamlarından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Kamion Kurucusu Berkay Adlim, “Kendimizi ‘Modern Taşıma İşleri Organizatörü’ olarak tanımlıyoruz. Dijital altyapımız sayesinde doğru kamyonu, doğru yükle, doğru zamanda buluşturuyoruz. Geniş taşıyıcı ağımız sayesinde tedarik zincirine bir lojistik şirketi olarak entegre oluyor ve FTL taşımacılık ihtiyaçlarına kendi içimizde ürettiğimiz teknolojiler sayesinde çok daha yüksek performanslı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir şekilde cevap veriyoruz. 2020 yılında kurulan bir firma olarak son 2 buçuk yıldır elde ettiğimiz büyümeden son derece mutluyuz. Silikon Vadisi merkezli yatırımcılarımızın ve prestijli global müşterilerimizin desteği ile Türkiye lojistik pazarının lider platformu olmak en büyük hedefimiz. Bunun yanı sıra orta ve uzun vade de global pazarda da ciro bazında ilk beş nakliye platformu arasına girmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

2022 yılında Y Combinator’den yatırım almaya hak kazanan tek şirket oldu

Kamion, girişim dünyasının önemli oyuncularından biri olan Y Combinator’den 2022 yılında 8.5 milyon TL’lik yatırım aldı. Teknolojik altyapı üzerine inşa edilen, yazılım ve veri analitiği kullanarak kazandığı verim ile birlikte uygun fiyatlı hizmet sağlayan Kamion, geçtiğimiz yıl firmadan yatırım almaya hak kazanan Türkiye’deki tek şirket oldu. Şirket, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki girişimlere yatırım yapan Logo Ventures ve Soma Capital’den de yatırım alan Türk markalarının arasına girdi. Ortaklarının mazot, finansman, yemek, yedek parça ihtiyaçlarının uygun maliyetler ile karşılanmasını amaçlayan Kamion, nakliyeci iş ortaklarına da zamanında ödeme, hafif yük ve düşük bekleme süreleri taahhüt ediyor. Ayrıca yük taşıyıcılarının Kamion mobil uygulaması sayesinde yük garajlarına gidip vakit ve benzin harcamalarına da gerek kalmıyor.