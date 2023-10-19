“KOBİ’ler daha hızlı dijitalleşmeli"

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Toplantıda “KOBİ’lerin artık daha hızlı dijitalleşmesi gerekiyor” diyen Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Ülkemizde 3,5 milyona yakın KOBİ faaliyet gösteriyor.

KOBİ’ler hem büyük işletmelere üretimlerinde yardımcı oluyor, hem de satışlarında bir kanal olarak yer alıyorlar. Kamu tedarikinde de bugün KOBİ’ler büyük roller üstleniyorlar” dedi. KOBİ'lerin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları, birbirlerine tamamlayıcı olmaları son derece önemli olduğunu söyleyen Selçuk Öztürk, “Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor.

Önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ’lerin ise faaliyetlerine devam etmesi imkânsız hale gelecek” diye konuştu. TOBB olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyleyen Öztürk, Akıllı KOBİ Platformu’nundan bahsederek şunları söyledi: “Akıllı KOBİ Platformu’nu bir dijital mağaza gibi düşünebilirsiniz.

Akıllı KOBİ platformunda da fiziki ürünler yerine dijital ürün ve hizmetler sergileniyor. Şu anda platformun içerisinde 600’ün üzerinde teknoloji tedarikçisinin 2 binden fazla ürün ve hizmeti aktif olarak sergileniyor” dedi.