KOBİ'ler siber güvenlik önlemlerine yatırım yapacak

Kaspersky KOBİ'ler için bir dizi profesyonel hizmet paketini duyurdu.

Paketler, müşterilerin siber güvenlik kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan ürünlerden oluşuyor.

Paketlerle altyapı sağlık kontrolleri, uygulama yaygınlaştırma, sorunsuz yükseltme, güvenlik açığı ve yama yönetimine ve taşınabilir depolama için şifreleme hizmetleri sunuluyor.

Paketler, BT ekiplerinin güvenliği optimize ederek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarırken ‘yaygınlaştırma boşluğunu’ yönetmelerine de yardımcı oluyor.

Bütçelerini artıracaklar

Son Kaspersky araştırmasına göre KOBİ'ler gelecek üç yıl içinde BT güvenlik bütçelerini yüzde 14'e kadar artırmayı planlıyor. Siber güvenliğin verimliliğini artırmak için profesyonel yardım almak, KOBİ’lerin bütçelerini verimli şekilde harcamaları için en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

Kaspersky Kıdemli Global Ürün Pazarlama Müdürü Oleg Gorobets, şunları söyledi: "Uzmanlarımızla birlikte yeni profesyonel hizmetler portföyümüz BT yöneticilerinin hayatını çok daha fazla kolaylaştırıyor. Uzmanlarımız sizin dilinizi konuşuyor. Bırakın güncellemeleri onlar yapsın, yazılımı onlar yapılandırsın veya Kaspersky ürün ve çözümlerine geçişte sizin adınıza onlar yardımcı olsun. Böylece iş verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için dikkatinizi diğer sorunlara odaklayabilirsiniz. Bu paketlerin normal profesyonel hizmetlerden en büyük farkı basit oluşları. Her şey önceden yapılandırılmış durumda, müşterilerin sadece ihtiyaç duydukları paketleri sözleşmelerine eklemeleri yeterli. Gerisini biz halledeceğiz."