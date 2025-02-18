Koleksiyon Mobilya'nın 2024 sonuçları açıklandı

Koleksiyon Mobilya, 2024 yılına ait finansal sonuçlarına göre, 1,7 milyar lira konsolide net satış geliri elde etti, 922 milyon lira brüt ve yüzde 26 net kâr marjı ile 440 milyon lira net kâr açıkladı.

Şirket'in finansal durumuna dair değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, "2024 yılı, şirketimizin yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir büyümeyi sağladığı verimli bir yıl oldu. Operasyonel verimliliğimizi artırarak, kârlılığımızı ve müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. 236 milyon lira ihracatımızla, güçlü finansal yapımızla önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.