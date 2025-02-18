Konfor Mobilya 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Gold Ödülü'ne layık görüldü

Özlem SARSIN / İZMİR

Şikayetvar tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Achievement in Customer Excellence ödülleri sahiplerini buldu. 45 yıllık tecrübesiyle Konfor Mobilya, mobilya kategorisinde, ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Gold Ödülü’nü kazandı.

10. Şikayetvar A.C.E. Awards’ta ‘müşteri memnuniyetini en iyi yaşatan’ 100 marka içinde ön sıralarda yer alan şirketin kazandığı ödül konusunda açıklamada bulunan Şirket İcra Kurulu Üyesi Akın Can, şu ifadeleri kullandı: “Uzun yıllardır tüm faaliyetlerimizde özenle sürdürdüğümüz kalite ve tüketici odaklı yaklaşımımızın meyvelerini topluyor olduğumuzu görmekten dolayı çok mutluyuz. Müşterilerimizin markamızdan beklediği ana faydayı onlara sunduğumuzu, satış sonrası hizmet anlayışımızın markamıza kazandırdıklarını bu ödülle birlikte bir kez daha görüyoruz.

Söz konusu başarıda şirketin her bir çalışanının büyük payı olduğunu ifade eden Can, “Üstün gayretleriyle markamızı başarıdan başarıya taşıyan tüm çalışanlarımıza ve bu ödül programı kapsamındaki anketlere katılarak markamız hakkında olumlu görüşler sunan tüm müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.