KOSGEB başvurularında son gün 28 Şubat!

Ekonomik veriler, Türkiye’deki toplam işletmelerin yüzde 99’unun KOBİ olduğunu ve ülkenin ihracatının yüzde 60’ından fazlasını bu işletmelerin gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu nedenle, KOBİ’lerin devlet teşvikleri ve ihracat danışmanlıkları ile yeni pazarlara açılması ve rekabet avantajını güçlendirmesi kritik önem taşıyor.

36 ay geri ödemesiz kredi faiz desteği

KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı, özellikle imalat, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için 36 ay geri ödemesiz kredi faiz desteği sunuyor. Program, finansal kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde işletmelerin kredi limiliraerini artırarak, büyüme hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor, finansmana erişim maliyeliraerini neredeyse yarı yarıya düşürüyor.

Uygun maliyetlerle finansmana erişim

Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç KOSGEB destekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnanç: “İşletmelerin kapasite geliştirme yatırımları ve işletme sermayesi ihtiyaçları için sunulan krediler, 1.000.000 lira ile 20.000.000 lira arasında olup, onaylanan projeler faiz desteğiyle çok daha uygun maliyetlerle finansmana erişim sağlayabiliyor. Özellikle hızlı büyüyen, imalat sektöründe faaliyet gösteren, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan veya daha önce Ar-Ge projeleri bulunan işletmelerin bu fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerine yer verdi.