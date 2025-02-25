KOSGEB deprem desteği alan kadın girişimciler Kahramanmaraş'ta buluştu

Kahramanmaraş'ta, 'Deprem Bölgesinde Kadın Girişimcilere Yönelik Etkili Destek Mekanizmalarının Oluşturulması Semineri' düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kadın girişimcilere verilen desteğin önemine işaret etti.

Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması adına başlatılan çalışmaların devam edeceğini anlatan İbrahimcioğlu, kadın girişimcilerin süreç içerisindeki birlik ve beraberliğin pekişmesinde ciddi bir etken olduğunu belirterek, sürece pozitif etki sağlayan kadın girişimcilere teşekkür etti.

"Kahramanmaraş'ta 30 bin esnaf depremden etkilendi"

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu da "asrın felaketi"nde kentte yaklaşık 30 bin esnafın etkilendiğini, kentin yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini söyledi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke ve Dünya Bankası Program Lideri Claire Hollweg de deprem bölgesine sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da Canlanma Destek Programı'ndan faydalanan KOBİ'lerin temsilcilerine plaket takdim edildi.