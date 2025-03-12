KOSGEB Destek Programı'na binlerce KOBİ başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün sosyal medya hesabından, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, söz konusu destek programına bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ'nin, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvuru yaptığını açıkladı.

Kişi başı aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek

Mehmet Fatih Kacır, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek verildiğini ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti:

"KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı ile emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ’lerimizin yanındayız.

İşletmelerde çalışan kişi başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz desteğe bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvuru yaptı.

Üretimi ve istihdamı desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı ile emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ’lerimizin yanındayız.



İşletmelerde çalışan kişi başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz desteğe bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ, 420 bin kişilik istihdamı… pic.twitter.com/fB6ei4iM3e — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 12, 2025

Üst limit 7 milyon 470 bin lira

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruları geçen ay alınmaya başlanan programla, KOBİ'lerin istihdamını koruması ve sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Programla, emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 2024'ün son 3 ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025'te koruması durumunda, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz performans desteği sağlanıyor. Programa başvuran 249 çalışanı olan bir işletmeye, üst limiti 7 milyon 470 bin lira olacak şekilde destek sağlanıyor.​​​​​​​"

Son başvuru tarihi 31 Mart olan programın detaylarına "www.kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.