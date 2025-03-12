KOSGEB Destek Programı'na binlerce KOBİ başvurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na yaklaşık 14 bin KOBİ'nin başvurduğunu açıkladı. Söz konusu programla işletmelere çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek veriliyor. Program için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2025.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün sosyal medya hesabından, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, söz konusu destek programına bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ'nin, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvuru yaptığını açıkladı.
Kişi başı aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek
Mehmet Fatih Kacır, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek verildiğini ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti:
"KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı ile emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ’lerimizin yanındayız.
İşletmelerde çalışan kişi başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz desteğe bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvuru yaptı.
Üretimi ve istihdamı desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."
KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı ile emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ’lerimizin yanındayız.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 12, 2025
İşletmelerde çalışan kişi başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz desteğe bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ, 420 bin kişilik istihdamı… pic.twitter.com/fB6ei4iM3e
Üst limit 7 milyon 470 bin lira
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruları geçen ay alınmaya başlanan programla, KOBİ'lerin istihdamını koruması ve sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Programla, emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 2024'ün son 3 ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025'te koruması durumunda, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz performans desteği sağlanıyor. Programa başvuran 249 çalışanı olan bir işletmeye, üst limiti 7 milyon 470 bin lira olacak şekilde destek sağlanıyor."
Son başvuru tarihi 31 Mart olan programın detaylarına "www.kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.