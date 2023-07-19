Nitelikli yazılımcı eğitiminde ilk mezunlar

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yazılım ihracatı stratejisine destek olmak için nitelikli beyin gücü yetiştirmeyi hedefleyen SoftITo için 168 kişilik eğitim kontenjanına karşın 9 bin 200 başvuru alındı. Gerçekleştirilen 7 farklı başlıktaki eğitim sonunda SoftITo mezun sayısı 146 oldu.

Akademi için öncelikle şirketlerin hangi alanlarda, nasıl yazılımcılara ihtiyacı olduğu belirlendi. Gerek sektör temsilcileri gerekse insan kaynakları şirketleri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Front-end, Back-end, Mobile, Game Developer, Veri Analitiği, Bilişim Güvenliği, Embedded Systems olmak üzere 7 ana ihtiyaç alanı tespit edildi. 7 eğitim alanında 32 uzman eğitmenle çalışıldı.

320 saat eğitim

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) sınıflar oluşturuldu. 24'er kişilik 3 sınıf, cihaz ve teknik donanım ile donatıldı.

Sürecin yönetilip, kontrol edilmesi için de "www.softito.com.tr" sayfası oluşturuldu.

Seçmeler, tamamen objektif kriterler üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar, online olarak genel bilişim, yetenek, İngilizce, teknik bilgi ve sözlü teknik mülakata tabi tutuldu.

Sonrasında önce 160 saatlik online eğitime alındı. Proje/makale hazırlama ve çeşitli ödevler için yapılan bitirme sınavı sonrası ise 5 ayrı aşamada elemeyi geçen adaylar için yüz yüze eğitim süreci başlamış oldu. Çoğunlukla uygulamalı 160 saatlik yüz yüze eğitimde de aynı aşamalar takip edildi.

'Çağın alfabesi dijitallik, A'sı da yazılım'

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hedeflerinin, yazılım sektörüne güçlü insan kaynağı yetiştirmek, girişimcilik ile istihdam hedefli yazılım ekosistemi oluşturmak olduğunu ifade etti.

7 farklı eğitim başlığında neleri öğretmek gerektiğini uzun araştırmalar sonucunda belirlediklerini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti: "Akademideki eğitim müfredatı hem en güncel bilgi olsun hem piyasanın ihtiyacını karşılasın hedefiyle yola çıktık. Müfredatın nasıl olacağına karar verildikten sonra bu eğitimleri en iyi verebilecek olan, akademik yönü yanında piyasa bilgisi de olan eğitmenler belirlendi. Türkiye'nin her bölgesinden yaş, maddi durum, eğitim, cinsiyet ve bunun gibi kısıtlamalar olmaksızın belirli niteliklere sahip tüm gençlere bu site üzerinden başvuru imkanı sunduk. Yeni çağın alfabesi dijitallik, bu alfabenin A'sı da yazılım. İTO'nun Yazılım-Bilişim Akademisi SoftITo, bu mantıkla yola çıktı. Amacımız, Türk gençlerini yeni çağın aktörleri yapmak."

Üçte biri kadın

SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi mezunlarının üçte birini kadınlar oluşturdu. Akademiye 81 ilin 52'sinden başvuru geldi.

Ayrıca, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İsviçre, Avustralya, Fransa ve Karadağ olmak üzere 7 ülkeden de başvuru yapıldı. Mezun olan 146 kişinin 3'ü lise, 15'i ön lisans, 119'u lisans, 6'sı yüksek lisans ve 3'ü ise doktora mezun veya öğrencisinden oluştu.

Akademi mezunlarının öz geçmişleri, eğitim boyunca hazırladıkları projeleri, ödevleri, sınav sonuçlarını içeren portfolyoları, www.softito.com.tr web sayfasında iş dünyasının bilgisine sunuldu.

Mezunların ilgili üyelere, teknoparklara, Teknoloji Geliştirme Merkezlerine (TEKMER) tanıtılmaları için çalışmalar sürüyor. SoftITo, henüz çok yeni olmasına rağmen istihdam ve staj imkanlarında başarı sağlandı.