Rusya'dan iş birliği için Türk KOBİ’lerine çağrı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu yıl 28. düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ndan Türk KOBİ’lere işbirliği çağırısı geldi. Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev, “28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'lere de büyük önem veriyoruz.

Haziran'da ayında yapılacak olan formun ilk gününde KOBİ'ler ve KOBİ'ler arasındaki işbirliklerine odaklanacağız. Türk KOBİ’ler de burada yer alarak önemli işbirliklerine imza atılabilirler” dedi.

Yeni iş alanlarında bilişim ve dijitalleşme öne çıkıyor

Temel amaçlarının bütün Türk girişimcilere ve iş insanlarına sunabilecekleri hizmetler alanlarında yani fırsatları sunmak olduğunu belirten Stuglev, destek noktasında yılda 200’den fazla çok kapsamlı etkinlikler yaptıklarını duyurdu.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun dışında bunların arasında sektörel formlar, enerji forumu, turizm ve diğer alandaki forum ve etkinlikler düzenleyerek iş fırsatları sunduklarını ileten Stuglev, “Bu etkinlikler sayesinde her iki ülkenin temsilcileri iş dünyasının temsilcilerine hem etkileşimde bulunmak hem de kendi sorunlarını çözmek için fırsat sunuyoruz.

Bizim ülkelerimizin arasında geleneksel olarak işbirliği yaptığımız alanlar var. Bunların arasında turizm, enerji ve tarım yer alıyor. Ancak bunların dışında dijitalleşme, bilişim teknolojileri, sanayi ve makine imalatı gibi yeni alanlar da geliştirirdik. Aslında bizim amacımız işbirliği geliştirmek ve kendi düzenlediğimiz etkinliklerde daha çok Türk katılımcı ve iş dünyasının temsilcisini katılımını sağlamak” diye konuştu.

“Türk dizi ve filmler Rusya’da çok izleniyor”

Ülke liderlerinin daha önce belirttiği gibi ikili ticaret hacminin 100 milyar dolar hedef olduğuna değinen Stuglev, bunun çok dinamik bir süreç ve hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi. O yüzden düzenledikleri etkinliklerin hem geleneksel alanlarda hem yeni alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Stuglev, “Yaratıcı ekonomi dediğimiz alan da gelişim gösteriyor.

Rusya’da Türk dizileri ve filmleri çok seviliyor ve izleniyor. Biz bu alanda da iş birliği yapılabilir diye umuyoruz. Sektörel arası çok çeşitli işbirliğinden konuşacak olursak, örnek olarak geçen yıl Petersburg Forumu’nda Rus ve Türk şirketler arasında tekstil altıklarının imhasına dair bir anlaşma imzaladı. Bu yüzden sektörel iş birlikleri enerjiden turizme, inovasyondan yaratıcı ekonomiye ve diğer sektörlere kadar çok çeşitlik gösteriyor” açıklamasını yaptı.

DEİK’le ile temas halindeler

Geçen yıl 130 ülkeden 21 binden fazla katılımcının forma katılım gösterdiği bilgisini veren Stuglev, Türkiye’den bu forma iş dünyası, üst düzey devlet bürokratları ve medya temsilcileri seviyesinde katılım gösterildiğini bildirdi. En çok Türk şirketlerinin 2022 yılında katılım gösterdiğini aktaran Stuglev, o yıl 30’dan fazla şirket temsilcisinin katılım gösterdiğini açıkladı.

Üst düzey bürokrat seviyesinde geçen yıl enerji bakanının katıldığını ifade eden Stuglev, “Pandemiden önce Sanayi ve Ticaret Bakanı katıldı. Biz, Türk katılımcılardan daha çok katılım gelmesini bekliyoruz. Bu noktada Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile işbirliği içindeyiz” şeklinde konuştu.

Katılım ücreti 66 bin ruble

Formda büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lere de çok büyük önem verdiklerini dile getiren Alexander Stuglev, 18 Haziran 2025’te başlayacak olan foruma ilk gün KOBİ’lerin faaliyetlerine ve arasındaki iş birliklere değineceklerini ifade etti. Katılım ücretinin çok cüzi miktarda olduğunu ve 66 bin ruble civarında yer aldığını aktaran Stuglev, Türkiye ile St. Petersburg arasında direkt uçuş olduğunu belirtti.

Ekonomik formda neler yapılacağına da dikkat çeken Stuglev, “Forumda bir yandan konular müzakere edilirken, diğer yandan 4 gün boyunca sıkı bir şekilde firmaların temsilcileri Rusya’daki firma temsilcileri ile ikili görüşme yapma fırsatı bulacak.

Formda yeni iletişim kontakların bulunması ve geliştirilmesi konusunda yardım edecek bir platform geliştiriyoruz. Diğer yandan forumda inovasyon noktası adında özel bir alan da olacak. Şirketler foruma katılım için şimdiden hazırlıklara başlamasını öneririm. Eğer forum başlamadan bir hafta önce bunu planlarsınız zaman belki uçak bileti bulamayabilirsiniz ve orada görüşmek istedikleri kişilerin de ajandaları dolu olacak” dedi.