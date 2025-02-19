Savunma KOBİ'leri teknoloji ihracına yönelik anlaşmalara imza attı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi KOBİ'ler, Suudi Arabistan savunma sanayisinde faaliyet gösteren Khidmat Ray Manufacturing Company (KRMC) ve Al Esnad ile stratejik ortaklıklara imza attı.

Mutabakat anlaşmaları doğrultusunda, elektronik tasarım ve üretime dayalı çözümler sunan Barko Elektronik, askeri kara taşıtları ve off-road araçları ile helikopterler için kazalara dayanıklı koltuk sistemleri üreten T-Kalıp, kablo ve kablo donanımlarını üreten MZD, Suudi Arabistan’da savunma sanayisine yönelik yerlileştirme hedefli projelerde yetenekleri doğrultusunda sorumluluklar üstlenecek.

"Yüksek teknolojili sistemler geliştirip üreteceğiz"

Barko Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Cihangiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki iştirakimizin KRMC ile kuracağı ortak girişim şirketi aracılığıyla AR-GE ve üretim alanlarında faaliyet göstererek başta kara platformları olmak üzere, hava ve deniz platformlarını da kapsayacak şekilde yüksek teknolojili sistemler geliştirip üreteceğiz... Barko Elektronik ve KRMC arasındaki bu stratejik ortaklık, sadece ticari ve teknolojik bir işbirliği olmanın ötesine geçiyor. Bu ortaklık, aynı zamanda Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi ilişkilerinin güçlenmesine ve işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Yeni üretim ve modernizasyon bir arada

T-Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Tütek, "Bu arada Suudi Arabistan'ı ve oradaki ortaklarımızı da yerlileştirme ve teknoloji transferleriyle destekleyeceğiz. Birlikte güzel bir iş modeli çıkartacağımızı umuyoruz. Türk ana yüklenicilerinin yakın gelecekte alması planlanan bazı projeler var. Biraz ona niyet biraz da ondan bağımsız yerlileştirme projelerini önemsiyorlar. Bu imzanın Suudi Arabistan'ın Genel Savunma ve Havacılık Sanayii Otoritesi (General Authority for Military Industries - GAMI) yapısı altında yapılmasının temel sebebi bu. GAMI aynı zamanda yerel alt yüklenici ağı oluşması konusunda büyük destekler veriyor. Bunun bizim projelerimize de katkı sağlayacağına inanıyoruz. FNSS, Nurol Makina gibi kıymetli müşterilerimize sunduğumuza benzer yapıda çözümler planlanıyor. Bunun yanında bazı ABD ve Avrupa menşeli araçlara yönelik yenileme projelerinin içinde de olmayı hedefliyoruz."

MZD Kurucu Genel Müdürü Mustafa Dindar, "Türk şirketlerinin hedeflediği yüksek adetli araç projeleri söz konusu. Bu projelerin hayata geçmesi halinde ciddi bir üretim gerçekleştirilecek. Artık bütün ülkeler bu tarz projelerde yerlileştirme istiyorlar. Biz de KRMC ile ortak çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, bu imzaların üyelerinin sahip oldukları kabiliyetlerle yurt dışına rahatlıkla çıkmaya başladıklarını gösterdiğini söyledi.