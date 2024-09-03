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  3. Serbest bölgelerdeki ihracat artışı KOBİ’lerin üretimini artırıyor
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Serbest bölgelerdeki ihracat artışı KOBİ’lerin üretimini artırıyor

SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, serbest bölgelerden ihracatın son 5 yılda yüzde 55 arttığını belirtti. Bu artışın KOBİ’lere de fırsatlar yarattığını belirten Kılınç, KOBİ’lere birikimlerini üretimde kullanmalarını tavsiye etti.

Dünya Gazetesi
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2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 4’ünü gerçekleştiren ser­best bölgelerin 2023 yılında 13 milyar dolara yaklaşan tutarla bu oranı yüzde 5’e çıkardığını söyleyen SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, serbest bölgeler­de faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardan sağ­ladıkları payı arttırırken, yerel KOBİ’lerle ticaretlerini de art­tırdığına dikkat çekti.

Bölgedeki firmaların iç pa­zardaki firmalarla gerçekleştir­dikleri ticaretin 2018 yılında 2.5 milyar dolardan, 2023 yılında yaklaşık 3.8 milyar dolara çıktı­ğına dikkat çeken Yusuf Kılınç, yüzde 51 oranındaki bu artışın, bölgelerdeki firmaların dış pa­zarlarda sağladıkları büyüme­yi, iç pazardaki KOBİ’lerle ti­caretlerine de yansıtmasından kaynaklandığını vurguladı.

Kı­lınç, son 2 yılda yurt dışından bölgelere yapılan ticaretin yüz­de 16.8 küçüldüğünü, buna kar­şılık ülke içindeki firmalarla ti­caretin ise arttığını belirterek, şöyle konuştu: “Tedarik süreci­nin daha hızlı olması nedeniyle serbest bölgelerde faaliyet gös­teren firmalar yerel firmalarla gittikçe daha fazla ticaret yapı­yor. Özellikle pandemiden son­ra serbest bölgelerin yurt için­deki KOBİ’lerle ticareti daha da önem kazanmış durumda. Böl­gelerimizdeki firmalar ihracat­larını arttırırken, ülkemizdeki KOBİ’lerle daha çok ticaret ya­pıyor ve onların da ihracattan pay almasını sağlıyor.”

Binaya yatırım yapmadan üretim yapıyor

Kılınç, küresel pazarlara açıl­mak konusunda Türkiye’deki KOBİ’lere daha çok destek ol­mak istediklerini belirterek, “Finansmana erişimin daha da zor olduğu günümüz koşul­larında KOBİ’ler, serbest böl­gelere gelerek bina ve arsaya sermaye yatırmadan, tüm bi­rikimlerini üretim faaliyetle­rinde kullanıp küresel pazarla­ra açılabilir. Bu imkân ihraca­ta sağlanan vergisel teşviklerle birleşince çok büyük rekabet avantajına dönüşüyor. KOBİ’le­rimizi, onlara sağlanan olanak­lardan daha fazla yararlanmak üzere serbest bölgelerde yatırı­ma davet ediyoruz” dedi.

Küresel şirketlerle iş birliği fırsatı sunuyor

Serbest bölgelere yurt dışın­dan ya da ülke içinden yarı ma­mul olarak gelen ürünlerin işle­nerek yüksek katma değerli ürün şeklinde ihraç edildiğini kayde­den SEBKİDER Başkanı, ser­best bölgelerin havacılık, otomo­tiv, yazılım, yat- gemi inşası ve tamiri, medikal aletler, hazır gi­yim sektörleri ile Ar-Ge faaliyet­leri olmak üzere çok farklı sek­törlerde faaliyet gösteren, arala­rında küresel ölçekte dev firmaların da bu­lunduğu güçlü en­düstri merkezleri olduğunu ve bura­daki firmalarla iş yapan Türk firmala­rının uluslara­rası pazarlara açılma fırsatı da yakalaya­cağına işa­ret etti.”

Serbest bölgelerle gelişen altyapı kalkınmayı hızlandırıyor

Serbest bölgelerin bulun­dukları bölgelerde yollar, limanlar, depolama tesisleri gibi yerel altyapıların geliş­mesine de katkıda bulundu­ğunu ve bu gelişmelerin yurt içi ticareti ve lojistiğin verim­liliğini arttırdığını ifade eden Kılınç, “Bu yatırımlar ekono­mik faaliyetleri de geliştiri­yor. Yeni iş fırsatları yaratan bu gelişmeler işsizlik oranla­rını düşürürken, gelişen lo­jistik altyapı, ürünlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde ta­şınmasını sağlayarak ticare­tin maliyetlerini düşürmek­te ve hızını artırmaktadır. Bu sayede hem iç ticaret hem de uluslararası ticaret artıyor. Üretim ve dağıtım süreçleri­nin gelişmesi yerel ve yaban­cı yatırımları arttıracağı için sağlanan bu gelişmeler sade­ce serbest bölgelerde değil, çevresindeki diğer bölgeler­de de ekonomik kalkınmayı teş­vik etmektedir” diye konuştu.