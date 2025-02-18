Spazio yoğun fuar takvimiyle bu sene pazar ağını genişletmeyi hedefliyor

İtalyanca’da 'uzay' anlamına gelen ismiyle, sınırsız gelişim ve inovasyon felsefesini benimseyen Spazio, bu yıl, teknolojik altyapısıyla depolama sektöründe dönüşüm yaratmayı ve pazar ağını genişletmeyi hedefliyor.

Bu sene dört önemli fuarda yer alacak olan firma, hem ürün portföyünü tanıtmaya hem de yeni iş birlikleri ve distribütörlük anlaşmaları için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Fuar katılım ajandası

Şirket'in 2025 fuar takviminde yer alan organizasyonlar şu şekilde sıralanıyor:

- Firma, 11-13 Mart'ta Almanya Stuttgart'ta düzenlenecek Avrupa’nın en büyük lojistik ve depolama çözümleri fuarı Logimat Fuarı'na katılacak.

- Cezayir'de 4-8 Mayıs'ta düzenlenecek Batimatec Expo'e katılacak firma, Kuzey Afrika bölgesindeki varlığını güçlendirmek için önemli bir adım atacak.

- 18-20 Eylül'de HOW Hub İstanbul'da yer alacak şirket, 24-27 Kasım'da

Big5 Global'e katılmak üzere Dubai'de olacak. Orta Doğu’nun en büyük yapı ve inşaat fuarı olan Big5 Global, Spazio’nun bölgedeki büyüme hedeflerine ulaşması için kilit bir rol oynayacak.