TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan: Girişimciye sunulan çözüm paradan daha kıymetli

Sevilay ÇOBAN

ureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 13-14 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Küresel İnovasyon Zirvesi düzenlendi. 2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülürken, zirvenin odağında yeşil ve dijital dönüşüm konuları yer aldı. Eureka üyesi 47 ülkeden 2 binin üzerinde üst düzey katılımcı, firma, sanayi kuruluşu ve KOBİ'nin de yer aldığı zirvede, çok sayıda ülkeden paydaşa, proje ortaklığı oluşturma ve ikili görüşme yapma fırsatı sunuldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, zirvenin, iş birliği ve yeniliği teşvik etme misyonunu taşıdığını ve bu doğrultuda önemli katkılar sağladığını söyledi. Zirvenin ikinci gününde Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere de Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edildi.

“Hedef kitlemiz KOBİ’ler ve girişimler”

Zirve sırasında DÜNYA Gazetesine açıklamalar yapan Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, geçtiğimiz hafta boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen network toplantılarına 30 civarında ülkeden 100'ün üzerinde üst düzey katılımcının yer aldığını anlattı.

Doğan, “Yaptığımız bu toplantılarda temel olarak Ar-Ge ve İnovasyon başlıklarında Eureka'nın geleceğine dair konuları tartışıyoruz ve kararlarını şekillendiriyoruz. Ülkemizde mümkün olabildiğince çok firmamızın uluslararasılaşma süreci kapsamında uluslararası paydaşlarla Ar-Ge inovasyon projeleri şekillendirmelerini, geliştirmelerini ve bunları gerçekten çözümler üreten ürünlere, çözümlere dönüştürmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin 1985’ten bu yana 7 bin 500 proje ile Eureka’da yer aldığını ifade eden Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eureka'nın programları arasında yatırım hazırlık programı başlığı altında yürütülen bir program mevcut. Bu programa kurumsal büyük ölçekli firmalar dahil oluyorlar ve kendi problemlerini KOBİ'lerle ve girişimlerle paylaşarak onların çözümler geliştirmesini fırsat yaratıyorlar. Malumunuz girişimler için en kıymetli olan şey, hatta paradan daha kıymetli olan şey gerçek bir probleme oluşturduğunuz çözümün gerçek bir kullanıcı tarafından sınanması ve geri bildirimlerin sağlanması ki çözümünü ve ürününü geliştirebilsin. Dolayısıyla Türkiye'deki girişimciler ve KOBİ'ler bu programa her zaman başvurabilir. Bu kurumsal firmaların arasında Türk Hava Yolları da var. THY, burada yapacağı bir oturumla birlikte kendi problemlerini, girişimleri ve KOBİ’ileri açmış olacak.”

Afetlere karşı dayanıklılık ve sürdürülebilirlik çağrısı

İsmail Doğan, Türkiye’nin bir diğer öncelikli konuları arasında afetlere karşı dayanıklılık ve sürdürülebilirlik olduğunu kaydetti. Doğan, “Zirve kapsamında 10’dan fazla ülkenin yer aldığı ortak bir çağrı lansmanı yapıldı. Türkiye'de bu çağrının lider ülkesi. Ülkelerin doğal afetlere karşı dayanıklılık ve sürdürülebilirlik noktasında inovatif çözümleri desteklemeye yönelik paylaşımları oldu ve çağrının lansmanı sonrasında her ülke kendi ekosistemindeki Ar-Ge kurumlarından ve firmalardan proje başvurularını toplamaya başlayacak” diye konuştu