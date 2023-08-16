Vakıf Katılım ile Teknopark Ankara'dan finansman protokolü

Vakıf Katılım ile Teknopark Ankara arasında, Teknopark Ankara üyelerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde üyeler ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye işyeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kâr ve komisyon oranlarından da faydalanabilecek.

'KOBİ’lerimizin yanında olduk'

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 'Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, yüksek katma değer üreten ve yarınların teminatı KOBİ’lerin kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu' söyledi.

Göktaş, şöyle devam etti: "KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmaları, rekabet güçlerini korumalarını ve artırmalarını mümkün kılar. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk. KOBİ’lerimizin rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Vakıf Katılım’ın, Teknopark Ankara ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren Teknopark Ankara üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. İnovatif projelerle hem bugünün hem de yarınların sorunlarına çözüm üretecek olan KOBİ’lerimizin finansal destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize davet ediyoruz."