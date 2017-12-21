1 yılda 101 bin yeni KOBİ kuruldu

21 Aralık 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 67.sayısında Eylül 2017’de KOBİ sayısı Eylül 2016’ya göre 101 bin arttı.

İstanbul, 21 bin artışla KOBİ sayısı en fazla artan il oldu.

İstanbul’u 8 bin artışla İzmir, 7 bin artışla Ankara, 5 bin artışla Bursa ve Antalya takip etti. KOBİ sayısı en az artan il ise 53 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane’yi, Tunceli, Bayburt, Karabük ve Bilecik takip etti.

Eylül 2017’de Eylül 2016’ya göre KOBİ sayısı en hızlı artan sektör yüzde 25,8 artış ile istihdam faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü tütün ürünleri imalatı, gayrimenkul faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların onarımı ve bina inşaatı sektörü takip etti.

KOBİ sayısı hızlı azalan sektör ham petrol ve doğalgaz çıkarımı sektörü oldu.