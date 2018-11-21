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  • 'Aklın Yolu Bir' diyen KOBİ ve büyük şirketler birlikte üretecek

'Aklın Yolu Bir' diyen KOBİ ve büyük şirketler birlikte üretecek

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) 'Aklın Yolu Bir' dedi. Bu proje ile dikey alanlarda KOBİ ve büyük şirketleri birlikte çalışarak, teknoloji üretmeye teşvik edecek.

'Aklın Yolu Bir' diyen KOBİ ve büyük şirketler birlikte üretecek
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