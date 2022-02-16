Alman KOBİ’ler, tedarikte rotayı Türkiye’ye çevirdi

Erkan KAÇAN

Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Federal Birliği (BVMW) temsilcileri ve Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Dr. Joe Weingarten’ın da aralarında bulunduğu heyet, Türkiye’deki sanayicileri ziyaret ederek, tedarikte işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye’de 30’a yakın kurum ve kuruluşlarla görüşme gerçekleştiren heyet, enerji, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda Türkiye’den daha fazla tedarik yapmayı hedefliyor.

Türkiye’ye yönelik yapılan ziyaretle ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan BVMW Temsilcisi Aziz Sevindik, “Dünyada tedarik zincirinde yaşanan krizler sürüyor. Alman firmalar Çin’den yapılan tedarikte zorluklar yaşıyor. Bununla birlikte navlun maliyetleri ve enerji fiyatlarının artması tedarik sorununu derinleştiriyor. Almanya bu kapsamda Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek için adımlar atıyor. Bu kapsamda Almanya, Türkiye’den tedariki artırmak istiyor” dedi.

STK başkanlarına ziyaret

Türkiye’de yaklaşık 7 bin Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Aziz Sevindik, “Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk var. Bu iki ülke ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek zorunda. Bunun için de birçok kurum ve kuruluşla olumlu görüşmelerimiz oldu. Bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili, Ticaret Bakan Yardımcısı, TOBB Başkanı, İTO başkanı, Teknopark İstanbul yetkilileri ve belediye başkanlarıyla görüştük” diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte ülkeler karbon salımını önlemek için enerjide dönüşüme odaklandığını ve bu kapsamda yatırımları hızlandıran Almanya’nın tedarikte yeni pazar arayışına girdiğini ifade eden Sevindik, “2045 yılına kadar sıfır emisyon hedefl eyen Almanya bu doğrultuda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye’yi hem ürün hem de enerji tedarikinde rolünü genişletmeyi hedefliyor. Özellikle gelecek dönemde yeşil hidrojen ithalatı noktasında ciddi yatırımlar planlıyor. Yeşil hidrojen ithal edeceği potansiyel tedarikçiler arasında Türkiye öne çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Esenyurtlu sanayicilerle işbirliği için çalışma grubu kuruldu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye ve Almanya ilişkilerini geliştirmek için Türkiye’ye gelen Alman Milletvekili Dr. Joe Weingarten’ı ve beraberindeki heyeti ilçedeki sanayicilerle buluşturdu. Toplantı sonucunda oluşturulan çalışma grubu, Esenyurt ve Almanya arasındaki ticari hacmi geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak. Toplantıya SANDER Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Başboğa ile ESİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Turan İşcan, Erdal Eryılmaz ve Hüseyin Soyöz katıldı. Milletvekili Joe Weingarten, görüşme sonrası bir değerlendirme yaparak, şunları söyledi: “Esenyurt Belediyesi’nin birçok birimini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldum. Buradaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin zenginleşmesi açısından Esenyurt önemli bir dinamik ayak olacak.” Türkiye’nin kesinlikle Avrupa Birliği’ne girmesi gerektiğinin altını da çizen Weingarten, “Alman Federal Meclisi’nde, buradaki izlenimlerimi özellikle anlatacağım. Genel itibarıyla sanayi kuruluşları ile bir işbirliği yapılmasından memnun oluruz” yorumunda bulundu.