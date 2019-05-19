Bakan Pekcan'dan ihracatçılara çağrı

19 Mayıs 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB ve TEPAV iş birliğiyle belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin ve ihracatçıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bakan Pekcan, "Kısa vadede gerek ihracat gerekse iç ticarette rekabet gücünü arttırmak üzere artık küresel bir dil haline gelen dijitalleşme alanında çok hızlı adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Yine çağımızın bir gerçeği olan e-ticarete, KOBİ'lerimizin, kadın ve genç girişimcilerimizin daha fazla dahil olması için politikalar oluşturuyoruz. Yeni teknolojilerde üretimi desteklemek için ihtisas serbest bölgeleri projemizin mevzuatımızı hazırlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Gerek mal ihracatında, gerekse hizmet ihracatında hem Bakanlık olarak destekler vererek hem de Eximbank'la inovatif ihracatçıların daha fazla yanında olduklarını anlatan Pekcan, "Ticaret Bakanlığımız teşkilatı altında blockchain, davranışsal iktisat gibi yeni kavramları, yeni teknolojileri, genç ve kadın girişimcileri takip eden daireler kurmuş bulunuyoruz. Yine yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar geliştirme üzere 'Yenilikçi Ticaret Platformunu' oluşturduk." ifadesini kullandı.

"kolaydestek.gov.tr'den hepsini rahatça görebiliyorsunuz"

İhracatçılara yönelik desteklere de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Lütfen bu destekleri kullanın, kolaydestek.gov.tr'den hepsini rahatça görebiliyorsunuz. Bakanlığımızın sağladığı bu desteklerden daha fazla istifade edilmesi, KOBİ'lere, genç ve kadın girişimcilere yaygınlaştırması için eğitimler vermeye devam ediyoruz."

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin temsilcilerini de tebrik eden Pekcan, bu firmaların, ülkenin kalkınması ve büyümesi için yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin tüm hedeflerine emin adımlarla ulaşmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri